Tihomir Ponoš
Povjesničar o Trumpovom "nekretninsko-investicijskom" planu za Gazu
Povjesničar i novinar Tihomir Ponoš gostovao je u Novom danu. O Trumpovom planu za Gazu i povijesnom kontekstu odnosa Izraela i drugih aktera na tom području razgovarao je s našim Hrvojem Krešićem
Tihomir Ponoš komentirao je zaokret odnosa američkog predsjednika Donalda Trumpa prema izraelskoj invaziji na Pojas Gaze - od AI generirane mondene verzije "Trump Gaze" do plana od 20 točaka.
Nekretninsko investicijski rječnik Trumpovog plana
Govori da je najhitnija točka - primirje, a ne mirovni sporazum.
"Zatim i humanitarne linije, prvenstveno hrane. To je sada malo manje resort, no kada se plan pročita, taj element je i dalje prisutan. U planu spominje i miracle city po uzoru na slične gradove koji su nastalih unazad 30, 40 godina", govori i nadodaje da je u njemu i dalje evidentan nekretninsko-investicijski rječnik. Ono što mirovni plan međutim ne nudi je, smatra - politička budućnost.
"Čak ne nudi ni rokove po pitanju primirja, osim onog od 72 sata prekida borbenog djelovanja nakon oslobođanja talaca. Sada se govori da bi se vojska trebala povući na sam grad Gazu, ali se ne govori bi li se povukla na liniju na kojima je bila 7. listopada 2023.", podsjeća na odrednice plana Ponoš.
Napominje da nema ni riječi o tome što će biti s Palestinom kao državom, a problematično je i što je nedefinirano kako bi izgledalo Vijeće za mir, kao i to kako bi se birali članovi iz redova istaknutih Palestinaca.
Glavni operativac po planu je Tony Blair.
Sporazum s Egiptom ugaoni kamen svega
"Bio je uključen u raznorazne pokušanje mirovnog posredovanja, ali njegova je pozadina nepreporučljiva za tu funkciju", smatra povjesničar. Ističe i činjenicu da je Trumpov plan predstavljen u društvu izraelskog premijera Netanyahua, "strane koje je evidentno nadmoćna", a bez izravnog uključenja druge strane.
"Izraelu su još od 1948. tradicionalna prijetnja bile države. Egipat, Sirija kad je bila mnogo jača. Međutim, stvari su se unazad nekoliko desetljeća za Izrael - poboljšale. S Egiptom ima sklopljene mirovne ugovore. Izrael je čak promijenio i svoj način ratovanja. Iza sebe uglavnom ima izrazito kratke i efikasne ratove", podsjeća Ponoš.
Kako kaže, sporazum s Egiptom je ugaoni kamen svega. 1979. postignuti su Camp David sporazumi.
"Egipatski predsjednik Sissi je prvi put nakon gotovo 50 godina govorio o Izraelu kao o neprijatelju što je posljedica toga kako ratuje u Pojasu Gaze", rekao je povjesničar i dodao da je Egipat drugi, nakon Izraela, po razini američke vojne pomoći.
Pitanje je što će biti s Jordanom.
"To ne ovisi samo o Gazi i Trumpovom planu, nego, mnogo izraženije, o Zapadnoj Obali - mnogo važnijom temom za Jordan od Gaze. On je 50-ih pokušao anektirati taj dio", napominje.
O Nobelovoj nagradi za mir
"Ako bi bio se dogodio neki veći iskorak po pitanju Trumpovog plana, onda se on ima i pravo tome nadati. Ima opsesiju oko Nobelove nagrade za mir, stalno povećava broj ratova koji je završio. No, ne može i završiti ratove i naučiti tko je ratovao", našalio se povjesničar referirajući se na Trumpovo nepoznavanje samih aktera ratova (tako je jednom rekao da je završio rat "Albanije i Aberbajdžana", a o ratu u Gazi govori kao o "višetisućljetnom sukobu").
Kako će povijest pamtiti Netanyahua?
"Loše. On je gurnuo Izrael prema međunarodnoj izolaciji i svakako prema tome da je današnji Izrael zahvaljujući njegovoj vladi prezren i omražen. Dotjerao je do toga da cijeli niz ozbiljnih ljudi i ozbiljnih organizacija, uključujući komisije UN-a, govore o genocidu. Govore to na temelju više od 67 tisuća mrtvih, ali i na cijelom nizu drugih pokazatelja - počevši od izjava državnih dužnosnika iz kojih se jasno iščitava genocidna namjera", smatra Ponoš koji podsjeća na dokument od 72 stranica koji taksativno nabraja i analizira izraelsko djelovanje u Gazi.
"To je potpuno razaranje Pojasa Gaze - obrazovnih, zdravstvenih institucija. Humanitarna pomoć je u jednom trenutku bila onemogućena 77 dana, nijedan kamion nije mogao ući. Tu je zanimljiv moment Trumpovog plana - on izrijekom onemogućava izraelsku kontrolu nad ulaskom pomoći u Pojas Gaze. Piše da nijedna ni druga strana neće moći kontrolirati, već će kontrola biti po UN-om i Crvenim križem", rekao je Tihomir Ponoš upozorivši da je Izrael u jednoj vrsti rata s UN-ovim institucijama.
