"Ako bi bio se dogodio neki veći iskorak po pitanju Trumpovog plana, onda se on ima i pravo tome nadati. Ima opsesiju oko Nobelove nagrade za mir, stalno povećava broj ratova koji je završio. No, ne može i završiti ratove i naučiti tko je ratovao", našalio se povjesničar referirajući se na Trumpovo nepoznavanje samih aktera ratova (tako je jednom rekao da je završio rat "Albanije i Aberbajdžana", a o ratu u Gazi govori kao o "višetisućljetnom sukobu").