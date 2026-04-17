odvjetnici tvrde da je nevin

Poznati američki glazbenik uhićen zbog ubojstva 14-godišnjakinje

17. tra. 2026. 06:45
AFP
Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Američki pjevač D4vd uhićen je pod sumnjom da je ubio 14-godišnju djevojčicu čije je raspadnuto tijelo pronađeno prije sedam mjeseci u njegovoj, navodno napuštenoj Tesli, priopćile su vlasti u četvrtak, dok su njegovi odvjetnici izjavili da je nevin.

Policija Los Angelesa u kratkom je priopćenju navela da su detektivi za ubojstva uhitili 21-godišnjeg alt-pop pjevača rođenog u Houstonu, čije je pravo ime David Burke, pod sumnjom za ubojstvo u istrazi smrti Celeste Rivas Hernandez, prenosi Associated Press.

Odvjetnici obrane Blair Berk, Marilyn Bednarski i Regina Peter odgovorili su e-mailom: „Budimo jasni — stvarni dokazi u ovom slučaju pokazat će da David Burke nije ubio Celeste Rivas Hernandez i da nije uzrok njezine smrti.“

Policija je navela da će istražitelji u ponedjeljak slučaj predstaviti tužiteljima u Uredu okružnog državnog odvjetnika Los Angelesa.

Iz tog su ureda u vlastitom priopćenju poručili da su upoznati s uhićenjem te da će njihov Odjel za teška kaznena djela pregledati slučaj kako bi utvrdio postoji li dovoljno dokaza za podizanje optužnice.

