Predsjednik Zastupničkog doma: "Čitav plan igre demokrata temelji se na Jeffreyju Epsteinu"

Premda su Trump i Epstein fotografirani zajedno prije nekoliko desetljeća, predsjednik je rekao da su se njih dvojica posvađala prije Epsteinove osude. No e-poruke koje je prošli tjedan objavio odbor Zastupničkog doma pokazale su kako je Epstein vjerovao da Trump "zna za djevojke", iako nije jasno što ta fraza točno znači.