Više od 10.000 poljoprivrednika iz čitavog EU-a dolazi na prosvjed u Bruxelles

Za razliku od prijašnjih prosvjeda, Bruxelles u četvrtak neće biti blokiran traktorima. Iako će neki poljoprivrednici doći traktorima i ući u europsku četvrt, fokus prosvjeda bit će marš prema Europskom parlamentu.

„Ne planiramo blokirati briselsku obilaznicu niti promet u Belgiji“, rekla je Mabecque. „Ne pokušavamo ništa blokirati, samo želimo da nas se čuje.“