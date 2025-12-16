Više od 10.000 poljoprivrednika iz čitavog EU-a dolazi na prosvjed u Bruxelles

Procjenjuje se da će se oko 10.000 poljoprivrednika iz cijele Europe u četvrtak okupiti u Bruxellesu na velikom prosvjedu protiv poljoprivredne politike Europske unije, koji se održava uoči summita Vijeća EU-a krajem tjedna.
Prosvjed u četvrtak 18. rujna bit će prvi veliki prosvjed poljoprivrednika u belgijskoj prijestolnici od masovne demonstracije u lipnju 2024,. Ovoga puta očekuje se dolazak oko 10.000 poljoprivrednika iz svih 27 država članica EU-a.
„Ovo je prvi put da će poljoprivrednici iz svih država članica sudjelovati na jednom prosvjedu. To je povijesni trenutak. Svi strahuju da će odluke Europske komisije stvoriti nepodnošljiv pritisak na sektor“, izjavila je Maëlle Mabecque, glasnogovornica europske poljoprivredne krovne organizacije Copa-Cogeca, za The Brussels Times.
Sudjelovanje je potvrdilo oko 40 poljoprivrednih organizacija. Žele poslati „snažnu i jedinstvenu poruku“ Europskoj komisiji, a prosvjeduju iz tri razloga.
„Bez blokade Bruxellesa“
Prije svega, osuđuju „neprihvatljive“ prijedloge Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) nakon 2027. godine, za koje tvrde da nemaju „zajednički karakter ni odgovarajuće financiranje“, naglasila je Mabecque.
Drugo, prosvjeduju protiv trgovinske politike EU-a prema Mercosuru, koja se, prema njihovim riječima, provodi „na jasnu štetu“ europskog poljoprivrednog sektora. Smatraju da bi taj sporazum bio „povijesna pogreška“ za EU, europske poljoprivrednike i potrošače te ističu da su poljoprivreda i sigurnost hrane „temelji europske sigurnosti i suvereniteta“.
Treće, traže pojednostavljenje pravila, bolje propise i pravnu sigurnost u svom radu.
Za razliku od prijašnjih prosvjeda, Bruxelles u četvrtak neće biti blokiran traktorima. Iako će neki poljoprivrednici doći traktorima i ući u europsku četvrt, fokus prosvjeda bit će marš prema Europskom parlamentu.
„Ne planiramo blokirati briselsku obilaznicu niti promet u Belgiji“, rekla je Mabecque. „Ne pokušavamo ništa blokirati, samo želimo da nas se čuje.“
Prosvjed se održava u strateškom trenutku: svega nekoliko sati prije nego što predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putuje u Brazil na razgovore o planiranom sporazumu o slobodnoj trgovini s Mercosurom.
Prosvjed se također poklapa s važnim sastankom Europskog vijeća u Bruxellesu. Osim sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira EU-a, čelnici će raspravljati i o situaciji u Ukrajini, proširenju, geoekonomskoj situaciji u EU-u, Bliskom istoku, europskoj obrani i migracijama.
