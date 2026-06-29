Pucnjava u Njemačkoj: Broj mrtvih popeo se na šest

Snimka koju je objavio list Bild prikazuje automobil s probušenom desnom gumom kako usporava i zaustavlja se na cesti. Naoružana policija potom je potrčala prema automobilu i privela dvije osobe koje su morale ležati na tlu. Policija je ogradila područje u blizini centra za mlade u popločanoj ulici s kućama od crvene cigle, a na mjestu događaja bili su forenzičari u bijelim odijelima i policajci u civilu.