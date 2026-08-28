Putin bi mogao napraviti kobnu pogrešku: Nova mobilizacija dovela bi rat pred vrata Moskve

Ako Vladimir Putin, kao što se očekuje, nakon rujanskih izbora u Rusiji naredi opću mobilizaciju, mogao bi otkriti da time ne okuplja samo još 300.000 ljudi koje će poslati u rat u Ukrajini. Mogao bi, smatra De Bretton-Gordon, mobilizirati upravo one ljude koji će na kraju pridonijeti njegovu kraju. Bi li to mogao biti Putinov trenutak „Dječaka u cinku“?