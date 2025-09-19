Oglas

što se dogodilo?

Putin razriješio dugogodišnjeg suradnika: Dekret ima samo jednu rečenicu

author
Hina
|
19. ruj. 2025. 06:51
putin - AFP
Alexander NEMENOV / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin razriješio je dekretom Dmitrija Kozaka dužnosti zamjenika šefa ruske predsjedničke administracije, a u dekretu od jedne rečenice nije naveden razlog za taj potez niti što Kozak namjerava učiniti.

Oglas

U ranijem priopćenju Kremlja navodi se da je Kozak, dugogodišnji dužnosnik u Putinovoj administraciji, dao ostavku.

RBC je izvijestio da je Kozak poslao ostavku i da razmatra različite mogućnosti za ulazak u biznis.

Na pitanje o tome, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je: "Mogu potvrditi da je Dmitrij Nikolajevič Kozak dao ostavku. Na vlastiti zahtjev."

Kozak je radio uz Putina od 1990-ih, kada su zajedno bili u administraciji Sankt Peterburga, drugog najvećeg grada u Rusiji. Igrao je ključnu ulogu u nadzoru organizacije Zimskih olimpijskih igara 2014. u Sočiju.

Teme
Vladimir Putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ