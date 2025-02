Policija otkrila tko je muškarac izboden nožem kod Memorijala holokausta u Berlinu

Podijeli :

Muškarac koji je u napadu nožem ozlijeđen kod Memorijala holokausta u Berlinu je 30-godišnji turist iz Španjolske, objavila je policija u petak navečer.

On je prevezen u bolnicu s težim ozljedama no one nisu opasne po život. Muškarac je u stabilnom stanju, rekla je ranije glasnogovornica policije.

Policija je tri sata nakon dojave privela osumnjičenog.

Privedeni je imao “krvi na rukama”, rekao je glasnogovornik policije Florian Nath. “To je vjerojatno osumnjičeni koji je napao Španjolca ovdje u Memorijalu”, dodao je.

Do napada je došlo oko 18 sati. Oružje nije pronađeno, ali se vjerojatno radi o nožu, dodala je policija.

“Nemamo apsolutno nikakvu ideju o motivu” napada, naglasio je Florian Nath.

Žrtva je zadobila “nekoliko uboda u gornji dio tijela”, pojasnio je. Muškarac je prevezen u bolnicu i operiran i njegovo je stanje stabilno, kaže policija.

Do napada je došlo dva dana uoči parlamentarnih izbora u Njemačkoj, u vrlo napetom i polariziranom ozračju u zemlji, nakon nekoliko napada sa smrtnim posljedicama.

Stranka krajnje desnice Alternativa za Njemačku (AfD), koja optužuje vladu da je opuštena u suočavanju s nesigurnošću, kapitalizira zabrinutost javnosti.

Najnovije ankete predviđaju da će AfD osvojiti više od 20 posto glasova, odmah iza konzervativne oporbe koja ima oko 30 posto.

