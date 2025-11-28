popeo se na 128
FOTO / Raste broj žrtava požara u Hong Kongu, 200 nestalih: "Nema nade"
Broj poginulih u najgorem požaru u Hong Kongu u gotovo 80 godina popeo se na 128, a oko 200 ljudi iz stambenog kompleksa koji je zahvatila vatra i dalje se vode kao nestali, rekao je dužnosnik za sigurnost u petak.
Požar u kompleksu Wang Fuk Court, koji se sastoji od osam nebodera s 32 kata u sjevernom okrugu Tai Po, izbio je u srijedu poslijepodne.
Hongkonški dužnosnik za sigurnost Christ Tang je na tiskovnoj konferenciji rekao da vatrodojavni sustavi u kompleksu nisu ispravno funkcionirali.
Spasilački napori su završeni te je ozlijeđeno najmanje 79 ljudi, uključujući 12 vatrogasaca, rekao je.
Kompleks s više od 4600 stanovnika je bio prekriven skelama od bambusa i zelenim zaštitnim mrežama radi renovacije.
Policija je rekla da je uhitila tri dužnosnika građevinske tvrtke zbog sumnje na ubojstvo iz nehata jer su korišteni nesigurni materijali, uključujući zapaljive ploče od stiropora kojima su blokirani prozori.
Turoban zadatak identificiranja bližnjih
Dok su vatrogasci obuzdali požar u petak i polijevali još uvijek tinjajuće zgrade, obitelji su imale turoban zadatak da pregledavaju fotografije poginulih koje su snimili spasioci.
Mirra Wong, čiji su roditelji živjeli u Wang Fuk Courtu, čekala je vijesti o svom ocu.
"Upravo sam vidjela neku fotografiju na kojoj je možda tijelo moga oca. Njegovog tijela i dalje nema", kazala je 48-godišnja Wong.
Druga stanovnica, koja nije htjela biti imenovana, rekla je da je supruga njezinog prijatelja među nestalima.
"Racionalno govoreći, to znači da nema nade. No, tijela se i dalje moraju pronaći, zar ne? ... Ovo je jednostavno pretužno. Kada se radi o ljudima koje poznaješ, još je bolnije", dodala je.
Najsmrtonosniji požar od 1948.
Deseci kućnih pomoćnica iz Filipina su nastradali u katastrofi, a 19 ih se još uvijek vodi kao nestalo, rekla je Edwina Antonio, čelnica skloništa za migrantkinje Bethune House.
Indonezijski konzulat je rekao da je dvoje preminulih indonezijskih državljana također radilo kao služinčad. Hong Kong ima oko 368.000 zaposlenih kao poslugu, uglavnom žena iz siromašnijih azijskih zemalja koje žive sa svojim poslodavcima.
Riječ je o najsmrtonosnijem požaru u Hong Kongu od 1948. kada je u požaru u skladištu poginulo 176 ljudi.
Za požar su okrivljene tvrtke koje su vanjštinu zgrada prekrile zapaljivim materijalima, ali i vlada te građevinski sektor.
Policija je uhitila dvoje direktora i inženjerskog konzultanta tvrtke Prestige Construction za koju je vlada rekla da je održavala Wang Fuck Court preko godinu dana.
"Imamo razloga vjerovati da je odgovorna tvrtka bila krajnje nemarna, što je dovelo do nesreće i nekontroliranog širenja požara, što pak je rezultiralo velikim žrtvama", rekla je policijska nadzornica Eileen Chung u četvrtak.
Prestige nije odgovorio na opetovane pozive radi komentara.
Policija je zaplijenila niz dokumenata, uključujući popis zaposlenika, 14 računala i tri mobitela u pretresu ureda tvrtke, dodala je vlada.
Gradski ured za prostorno planiranje je raspravljao o postupnoj zamjeni skela od bambusa metalnim skelama radi sigurnosti.
Hongkonški čelnik John Lee je rekao da će vlada osnovati fond u vrijednosti od oko 33,2 milijuna eura kako bi pomogao stanovnicima, a neke od najvećih kineskih kompanija su najavile donacije.
Druge noći nakon izbijanja požara, deseci evakuiranih osoba su spavali na madracima u obližnjem trgovačkom centru, pri čemu su mnogi od njih rekli da bi mjesta u službenim evakuacijskim centrima trebala biti rezervirana za potrebitije.
Ljudi, od starijih do školske djece, zamotali su se u poplune i nagurali u šatore pred restoranom i trgovinama dok su volonteri dijelili užine i potrepštine.
Hong Kong, jedan od najgušće naseljenih gradova na svijetu, prepun je stambenih kompleksa s neboderima. Izuzetno visoko cijene nekretnina su već dugo uzrok društvenog nezadovoljstva, a analitičari tvrde da bi tragedija mogla pojačati prijezir spram vlastima unatoč naporima da učvrste političku kontrolu.
Vodstva Hong Konga i Komunističke partije Kine su brzo djelovala kako bi pokazala da im je veoma važna tragedija koju se smatra potencijalnim ispitom kontrole Pekinga nad poluautonomnom regijom.
