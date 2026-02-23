Rob Jetten postao najmlađi nizozemski premijer

Wilders je poručio kako će se protiviti svakoj inicijativi Jettenove vlade, a niz manjih stranaka već je izrazio zabrinutost zbog dosad predstavljenih planova. Koalicija se obvezala povećati proračun za obranu na 3,5 posto BDP-a do 2035. godine, u odnosu na sadašnjih dva posto, i to putem novog oporezivanja.