geopolitička analiza
Kalinić: Teritorijalnim ustupcima Rusiji ruši se Europa još od Jalte
Stručnjak za sigurnost i bivši šef Ureda za upravljanje kriznim situacijama u Zagrebu Pavle Kalinić, gostovao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem, gdje je komentirao mirovne pregovore Ukrajine, kao i stanje u Iranu.
Upitan može li se uopće u ovom trenutku, nakon četiri godine rata i ovih sadašnjih strašnih uvjeta u kojem žive ljudi u ukrajinskim gradovima, govoriti o postizanju primirja, Pavle Kalinić odgovara:
"Rusija je više puta rekla da ne pristaje na primirje koje će poslužiti samo da se Ukrajina pregrupira. Činjenica je da Ukrajina ima strahovite probleme, ne samo energetske. Oni u ovom trenutku imaju preko 200 tisuća ljudi koji su otišli iz vojske ili s dozvolom ili bez, ali se nisu vratili, a onda imate i oko preko dva milijuna ljudi koji ne žele ići u vojsku, jednostavno su u bijegu od vojnog poziva koji im je stigao na kućnu adresu ili tamo gdje rade."
"Prema tome - situacija je katastrofalna. Ono što je za ostatak svijeta katastrofalno je to da se ovdje uporno govori o teritorijalnim ustupcima Rusije. Sad ako dođe i do teritorijalnih ustupaka, ovdje je već nekoliko puta i Trump govorio o tome da Kijev se mora pomiriti s tim da Krim nije sastavni dio, a još se traži Lugansk, Donjeck i tako dalje. Prema tome situacija se komplicira, ali s tim će se rušiti cjelokupna struktura na čemu je počivao mir u Europi od sporazuma na Jalti. Prema tome tu je jako veliki problem."
"Mislim da se ne može dozvoliti da se ide na razbijanje. Ako tu dođe do razbijanja, onda je Europa praktički gotova. Samim tim što je Trump zatražio da preuzme kontrolu potpunu na Grenlandu, tu se vidi da se i NATO savez rasipa u potpunosti jer, gledajte, NATO savez bez SAD-a je praktički tigar od papira. To smo vidjeli u Afganistanu, to smo vidjeli u Libiji, u svim intervencijama gdje su oni to imali. Prema tome trebalo bi to restrukturirati. Da li Europa za to ima snage ili nema, to ćemo tek vidjeti. Ali je činjenica da Europa u kojoj postoji Njemačka, koja nema energente, a koji su bili vezani za Rusiju, ona jednostavno tone. Čim Njemačka tone kao motor Europe, onda cijela Europa za njima tone. A pogledajte kakva je situacija onda tek s nama."
Hoće li Trump napasti Iran?
"Pa vrlo teško je reći da li hoće ili da li neće, zavisit će od njihovih unutarnjih procjena, ni oni sami nisu donijeli tu odluku, ali ovo je pritisak da se prisili Iran da odustane od takozvanog razvoja nuklearnog oružja, što iransko vodstvo uporno odbija."
"Kalinić: Teritorijalnim ustupcima Rusiji ruši se mir u Europi još od Jalte
, u ovom konkretnom slučaju bez Benjamina Netanyahua, tu se ne može govoriti da li će napasti ili neće. Iz jednostavnog razloga što SAD nisu imale ni razlog da Iran napadnu prošli put, ali oni su napali zato da prisile Iran na prekid sukoba zato što Izrael nije imao adekvatan odgovor na njihove rakete."
Je li realno očekivati da pobuna u Iranu završi promjenom režima?
"Režim će sigurno u svakom slučaju morati labaviti malo ovu svoju priču kako se žene nose i što se tiče te vjerske priče. Međutim, činjenica da ovdje imate tri interesa koja se lome u Iranu. Britanci su zainteresirani da opet preuzmu kontrolu na nafti što je British Petroleum imao prije nego što je pao, prije nego što je srušen Pahlavi. Izrael je zainteresiran da Iran bude fragmentiran, isto kao što je sad fragmentirana Sirija, kao što je fragmentiran Irak, kao što je fragmentiran Libanon, kao što je fragmentirana Libija, da izbriše tu ekipu koja im se spremna suprotstaviti. A SAD su prvenstveno zainteresirane da nakon što preuzmu kontrolu i dođe do drugog režima da spriječe dalje snabdijevanje Kine naftom, zato što značajan izvoz iz Irana ide prema Kini i to je ključno, a Kina je njihov glavni suparnik na strateškoj razini, na svjetskoj razini", kaže Kalinić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare