Kalinić: Teritorijalnim ustupcima Rusiji ruši se Europa još od Jalte

"Mislim da se ne može dozvoliti da se ide na razbijanje. Ako tu dođe do razbijanja, onda je Europa praktički gotova. Samim tim što je Trump zatražio da preuzme kontrolu potpunu na Grenlandu, tu se vidi da se i NATO savez rasipa u potpunosti jer, gledajte, NATO savez bez SAD-a je praktički tigar od papira. To smo vidjeli u Afganistanu, to smo vidjeli u Libiji, u svim intervencijama gdje su oni to imali. Prema tome trebalo bi to restrukturirati. Da li Europa za to ima snage ili nema, to ćemo tek vidjeti. Ali je činjenica da Europa u kojoj postoji Njemačka, koja nema energente, a koji su bili vezani za Rusiju, ona jednostavno tone. Čim Njemačka tone kao motor Europe, onda cijela Europa za njima tone. A pogledajte kakva je situacija onda tek s nama."