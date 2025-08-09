Rusi napravili katalog s ukrajinskom djecom: Spremna su za posvajanje

Prema njegovim riječima, ova praksa nije nova, jer su se ukrajinska djeca u ruskim bazama podataka za posvajanje pojavljivala još od 2014. godine, ali je od 2022. postala raširena i sustavna. Kuleba je naglasio da su ruske vlasti u početku pokušavale prikriti tragove zatvaranjem registara i brisanjem spomena o tome, no sada toga više nema i ruske vlasti čak ni ne pokušavaju to skrivati. On je postupanje opisao kao državno sponzoriranu trgovinu djecom, dodajući da je Rusija izmijenila zakone kako bi mogla mijenjati prezimena i datume rođenja djece.