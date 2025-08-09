PAŽLJIVO KATEGORIZIRANO
Rusi napravili katalog s ukrajinskom djecom: Spremna su za posvajanje
Rusija je počela nuditi maloljetne Ukrajince na prisilno posvajanje putem novoosnovanog kataloga u kojem su ukrajinska djeca razvrstana prema dobi, boji očiju i kose.
Okupacijske vlasti koje je postavila Rusija u ukrajinskoj Luhanskoj oblasti izradile su internetski katalog ukrajinske djece i nude ih na prisilno posvajanje putem tamošnjeg odjela za obrazovanje, prenosi Euronews.
Baza podataka sadrži 294 ukrajinska djeteta, raspoređena i kategorizirana tako da ih korisnici mogu filtrirati prema dobi, spolu i fizičkim obilježjima, poput boje očiju i kose. Djeca se reklamiraju i prema osobinama karaktera, pa su neka opisana kao poslušna ili mirna. U mnogim slučajevima djeca se predstavljaju kao pristojna i puna poštovanja prema odraslima, disciplinirana te nekonfliktna ili pouzdana u izvršavanju zadataka.
Korisnici mogu odabrati i željeni oblik skrbništva, primjerice posvojenje ili udomiteljstvo. U ruskoj bazi podataka djeca navedena u registru opisana su kao siročad i djeca bez roditeljske skrbi.
Odrasli na okupiranim područjima
Direktor organizacije Save Ukraine, Mykola Kuleba, izjavio je da je većina djece iz ovog kataloga rođena u Luhanskoj oblasti prije ruske okupacije i da su imala ukrajinsko državljanstvo. Naveo je kako su roditelji neke od njih ubijeni od strane okupacijskih vlasti, dok su drugima jednostavno izdani ruski identifikacijski dokumenti kako bi se otmica prikazala zakonitom. Kuleba je dodao da su mnoga djeca koja su odrasla na okupiranim područjima još od prve ruske invazije 2014. godine, uključujući Krim te dijelove istočnih ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska, sustavno deportirana i prebačena u ruske obitelji u Moskvi i drugim dijelovima Rusije.
Prema njegovim riječima, ova praksa nije nova, jer su se ukrajinska djeca u ruskim bazama podataka za posvajanje pojavljivala još od 2014. godine, ali je od 2022. postala raširena i sustavna. Kuleba je naglasio da su ruske vlasti u početku pokušavale prikriti tragove zatvaranjem registara i brisanjem spomena o tome, no sada toga više nema i ruske vlasti čak ni ne pokušavaju to skrivati. On je postupanje opisao kao državno sponzoriranu trgovinu djecom, dodajući da je Rusija izmijenila zakone kako bi mogla mijenjati prezimena i datume rođenja djece.
Kuleba tvrdi da je sustav sada toliko pojednostavljen da se ukrajinsko dijete sada može doslovno naručiti putem interneta, nakon čega mu se oduzima identitet, izdaje ruska putovnica i podvrgava ideološkoj kontroli jednim klikom. Također je upozorio da platforma djecu izlaže ozbiljnim opasnostima, uključujući seksualno iskorištavanje, trgovinu ljudima, ilegalno posvajanje te trgovinu organima.
Ukrajina je do sada uspjela potvrditi deportaciju više od 19.500 djece u Rusiju, pri čemu su prikupljeni detaljni podaci o njima, uključujući mjesto stanovanja u Ukrajini i lokaciju na kojoj se nalaze u Rusiji. Vraćeno je nešto više od 1350 djece, a svaki povratak posredovan je trećom državom, ponajprije Katarom, Južnoafričkom Republikom i Vatikanom. Stvarni broj vjerojatno je znatno veći.
"Kijev pokušava iskamčiti suze"
Humanitarni istraživački laboratorij Sveučilišta Yale procjenjuje da je broj deportirane ukrajinske djece bliži 35.000, dok Moskva tvrdi da bi taj broj mogao doseći i 700.000. Američki Institut za proučavanje rata (ISW) naveo je da je otmica djece jedan od prioriteta ruskog predsjednika Vladimira Putina, pozivajući se na otkrića ukrajinskih aktivista za ljudska prava. ISW je došao do dokumenata Kremlja datiranih na 18. veljače 2022., u kojima su izneseni planovi za uklanjanje ukrajinske djece iz sirotišta na okupiranim područjima Luhanske i Donjecke oblasti te njihovo premještanje u Rusiju pod izgovorom humanitarne evakuacije.
Tijekom pregovora u Istanbulu između Ukrajine i Rusije, ukrajinsko izaslanstvo predalo je Rusiji popis prisilno deportirane djece. Ukrajina od Moskve traži njihov povratak, ističući da je vraćanje te djece jedan od ključnih elemenata mogućeg prekida vatre i dugoročnog mirovnog sporazuma. Voditelj ukrajinskog izaslanstva Rustem Umerov rekao je da bi povratak barem polovice djece s ovog popisa bio pozitivan znak ako je Rusija doista posvećena mirovnom procesu.
Voditelj ruskog izaslanstva Vladimir Medinski pokazao je popis koji sadrži imena 339 otete ukrajinske djece. Predstavnik Kremlja optužio je Ukrajinu da inscenira predstavu na temu izgubljene djece s ciljem da pridobije sažaljenje dobronamjernih Europljana te ustvrdio da Kijev pokušava iskamčiti suze podizanjem ove teme. Izvori Euronewsaupoznati s ovim dijelom pregovora navode kako Moskva točno zna gdje se nalazi svako dijete s tog popisa.
