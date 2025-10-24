Prema službenim navodima, bračni par sa starijim sinom skrivao se u podrumu svoje kuće, dok je mlađi sin otišao po vodu kod susjeda. U tom trenutku u kuću su upali ruski vojnici. Nakon što su pronašli skrovište, počeli su ispitivati ukućane o položajima ukrajinskih postrojbi. Kada nisu dobili odgovore koje su tražili, napustili su mjesto događaja, ali samo nakratko.