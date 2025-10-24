Ruski vojnici ubili su pet civila u selu Zvanivka, u Donjeckoj oblasti, potvrdilo je Regionalno tužiteljstvo Ukrajine.
Zločin, koji se dogodio 20. listopada, opisan je kao brutalno pogubljenje obitelji, usporedivo s metodama gestapovskih odreda, piše Kyiv Post.
Prema službenim navodima, bračni par sa starijim sinom skrivao se u podrumu svoje kuće, dok je mlađi sin otišao po vodu kod susjeda. U tom trenutku u kuću su upali ruski vojnici. Nakon što su pronašli skrovište, počeli su ispitivati ukućane o položajima ukrajinskih postrojbi. Kada nisu dobili odgovore koje su tražili, napustili su mjesto događaja, ali samo nakratko.
Preživjela s prostrijeljenom čeljusti
Nedugo nakon toga, jedan od vojnika vratio se i otvorio rafalnu paljbu na obitelj. Uvjeren da je sve ubio, otišao je, ne primijetivši da je majka preživjela s teškom ozljedom čeljusti.
Unatoč ranama, žena je uspjela napustiti kuću i otići do susjeda, gdje ju je dočekao prizor užasa - u podrumu je pronašla mrtvog sina, pokraj tijela susjede (62) i njezina tridesetogodišnjeg sina. Ranjenica je kasnije uspjela prijeći na teritorij pod ukrajinskom kontrolom, gdje je hospitalizirana i dala svjedočanstvo o zločinu.
Zvanivka, malo selo oko 30 kilometara od Bahmuta, gotovo je od samog početka invazije na prvoj liniji sukoba. Još u lipnju 2022. bila je izložena snažnim topničkim i raketnim napadima na civilne ciljeve, a godinu dana kasnije, u lipnju 2023., u novim napadima ranjeno je osam stanovnika.
Masakr u Zvanivki snažno podsjeća na zločine počinjene u Buči, kijevskom predgrađu koje je postalo simbol brutalnosti ruske okupacije. Nakon zauzimanja Buče krajem veljače 2022., ruske su snage ubile više od tisuću civila – 554 u samom gradu i još 636 u okolnim područjima, prema podacima ukrajinskih vlasti. Većina žrtava pogubljena je strijeljanjem, topničkim napadima ili mučenjem.
Ukrajinska policija potvrdila je da je otvoren kazneni postupak zbog zločina u Zvanivki, prema članku 438. Kaznenog zakona Ukrajine, koji se odnosi na kršenje zakona i običaja ratovanja. U tijeku je predistražni postupak s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i identifikacije vojnika koji su počinili ovaj zločin.
