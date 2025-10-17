Oglas

Rusija objavila da je Ukrajina napala njenu crnomorsku obalu

Hina
17. lis. 2025. 10:29
A serviceman of the 59th Separate Assault Brigade of Unmanned Systems named after Yakov Handziuk of the Armed Forces of Ukraine, launches a reconnaissance drone
REUTERS/Stringer

Rusija je u petak izvijestila da je Ukrajina raketama i bespilotnim letjelicama napala njezinu crnomorsku obalu kod Sočija.

Gradonačelnik Sočija, turističkog odredišta na istočnoj obali Crnog mora, objavio je da je ukrajinski napad zaustavljen.

Stanovnici tog grada, domaćina Olimpijskih igara 2014., na društvenim mrežama pišu o uzbunama i eksplozijama. Gradonačelnik ih je pozvao da izbjegavaju plažu i obalna područja te da potraže sklonište. 

Lokalni mediji prenose da je promet u međunarodnoj zračnoj luci Soči privremeno zaustavljen. Zasad nema izvješća o šteti. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su 32 ukrajinska drona zaustavljena iznad poluotoka Krima. 

Dužnosnici su objavili da nema šteta na energetskim postrojenjima niti nestanaka struje. Njemačka agencija dpa spominje nepotvrđena izvješća i videosnimke s društvenih mreža na kojima je navodno pogođeno veliko skladište nafte u krimskom Simferopolju. 

Krim Rusija Soči Ukrajina rat u Ukrajini

