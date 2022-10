Podijeli:







Izvor: REUTERS/Romeo Ranoco/File Photo

Nastavljajući s isporukama oružja Kijevu, SAD i njihovi saveznici dramatično su se približili crvenoj liniji, izjavio je ruski veleposlanik u Washingtonu Anatolij Antonov.

“Pozivamo SAD i njihove saveznike da ne prelaze crvene linije kojima su se dramatično približili. Pozivamo ih da prestanu pumpati kijevski režim smrtonosnim oružjem. To će samo dovesti do novih žrtava i razaranja, do daljnjeg produžavanja sukoba”, istakao je Antonov.

VEZANE VIJESTI Rusija zaprijetila Zapadu Analitičar najavio zatišje u Ukrajini, objasnio zašto

Kako prenosi Sputnjik, on je naglasio da se priopćenja Bijele kuće o namjeri da nastavi s opskrbom Kijeva oružjem shvaćaju „kao još jedna potvrda činjenice da se Washington učvršćuje u statusu sudionika u sukobu“.

“Slični postupci, isto kao i pomoć Kijevu pružanjem obavještajnih podataka, instruktorima i navođenjem borbenih djelovanja put je prema daljnjoj eskalaciji i povećanju rizika sukoba Rusije i NATO-a. Naročito zato što Ukrajina koristi oružje za napade na civilnu infrastrukturu i stambene objekte”, zaključio je Antonov.