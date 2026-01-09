Sprema li se veliki sukob pape Lava i Donalda Trumpa?

Prvi američki papa nalazi se na putu sukoba s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Najnovija linija razdora između Vatikana i Bijele kuće pojavila se u nedjelju. Nedugo nakon što je Trump sugerirao da bi njegova administracija mogla "upravljati" Venezuelom, u Vatikanu se na prozoru za Angelus s pogledom na Trg svetog Petra pojavio papa Lav XIV., rođen u Chicagu, i održao govor u kojem je pozvao na zaštitu "suvereniteta svake zemlje".
Lav ima rijetku poziciju utjecaja
Za konzervativce povezane s MAGA pokretom, ovo je dio već dobro poznatog i njima nepoželjnog obrasca. Iako je Papa u tonu manje okrenut konfrontaciji s Trumpom od prethodnika Franje, njegovi prioriteti ponovno otvaraju poznate kulturne ratove s američkom administracijom, oko tema poput imigracije i deportacija, prava LGBTQ+ osoba i klimatskih promjena.
Kao vođa globalne zajednice od 1,4 milijarde katolika, Lav ima rijetku poziciju utjecaja s koje može osporavati Trumpove politike, a američki predsjednik mora biti neuobičajeno oprezan u suočavanju s njim. Trump inače uživa u žestokim napadima na kritičare, ali je u odgovoru na Lavove kritike bio neuobičajeno suzdržan, dijelom zato što među svojom ključnom biračkom bazom ima velik broj katolika.
"Lav ne traži sukob kao Franjo, koji je ponekad uživao u sukobu", rekao je za Politico Chris White, autor knjige "Papa Lav XIV: Unutar konklave i zora novog pontifikata".
"Ali, iako se razlikuje po stilu, po sadržaju je jasno nastavak Franje. U početku je prevladavao pristup "pričekajmo i vidimo", no za mnoge MAGA katolike Lav dovodi u pitanje njihova temeljna uvjerenja."
Posljednjih mjeseci migracije su postale glavna fronta između liberalnog pape i američkih konzervativaca. Lav je pozvao svoje najviše klerike da javno govore o potrebi zaštite ranjivih migranata, a američki biskupi osudili su "dehumanizirajuću retoriku i nasilje" usmjereno prema ljudima pogođenima Trumpovim deportacijskim politikama. Lav je potom javno apelirao da se migrante u SAD-u tretira "humano" i "s dostojanstvom".
Lavova potpora ohrabrila je biskupe na Floridi da zatraže božićnu obustavu racija Imigracijske i carinske službe.
"Nemojte biti Grinch koji je ukrao Božić", rekao je nadbiskup Miamija Thomas Wenski.
No, kao da je potreban dodatni dokaz duboke polarizacije Amerike po ovom pitanju, Ministarstvo domovinske sigurnosti opisalo je ta uhićenja kao "božićni dar Amerikancima".
Lav je također upadljivo uklonio kardinala Timothyja Dolana, Trumpova preferiranog kandidata za papu i miljenika konzervativnog kanala Fox News, s ključne pozicije njujorškog nadbiskupa, zamijenivši ga biskupom poznatim po proimigrantskim stavovima.
To pogađa samu srž moralne dileme podijeljene američke katoličke zajednice. Za Trumpa katolici nisu sporedni jer, prema anketi Pew Research Centra, čine 22 posto njegova biračkog tijela. Dok se Papa obraća liberalnim ciljevima, mnogi MAGA katolici zauzimaju znatno stroži stav prema pitanjima migracija, seksualnosti i klimatskih promjena.
Za njegove kritičare iz konzervativnog katoličkog MAGA kruga, poput Trumpova bivšeg stratega Stevea Bannona, Papa je anatema.
Prošle godine je blagoslovio komad leda s Grenlanda i kritizirao političke čelnike koji ignoriraju klimatske promjene. Rekao je da zagovornici smrtne kazne ne mogu vjerodostojno tvrditi da su za život te je ustvrdio da kršćani i muslimani mogu biti prijatelji. Također je dao do znanja da zauzima tolerantniji stav prema LGBTQ+ katolicima, dopuštajući LGBTQ+ hodočašće u Baziliku svetog Petra.
Ne čudi stoga što je Trumpova osoba od povjerenja i teoretičarka zavjera Laura Loomer Lava nazvala "woke marksističkim papom". Katolički konzervativci bliski Trumpu optužili su ga da je "sekularist", "globalist", čak i "otpadnik". Krajnje desni komentator Jack Posobiec nazvao ga je "anti-Trumpom".
"Neki pape su blagoslov. Neki pape su pokora", izjavio je Posobiec.
Papa iz Chicaga
U početku je bilo nade da bi Lav mogao graditi mostove s američkim tvrdolinijašima. Uostalom, Amerikanac je: nosi Apple Watch i prati baseball, pa ga američki katolici teško mogu odbaciti kao stranca. Argentinski Franjo, za razliku od njega, često je bio prikazivan kao antiamerički nastrojen i oblikovan politikom siromašnijih zemalja.
Lava se ne može tako lako odbaciti.
Na početku pontifikata Lav je također pokazao znakove da želi stabilizirati Crkvu nakon godina unutarnjih sukoba te je učinio nekoliko ustupaka konzervativcima, poput dopuštanja latinske mise u Bazilici svetog Petra i nošenja raskošnijih papinskih odora.
No tradicionalisti nisu bili umireni.
Benjamin Harnwell, vatikanski dopisnik MAGA podcasta War Room, rekao je da su konzervativci od početka bili skeptični prema Lavu.
"Od prvog dana govorimo našoj bazi da bude oprezna: nemojte se dati zavarati. Lav je u potpunosti potpisan uz Franjinu agendu, ali čini to strateški i inteligentniji je", ustvrdio je Harnwell.
Nakon konklave, Bannon je rekao da je Lav najgori mogući izbor za MAGA katolike i antitrumpovski glas globalista iz Kurije.
Trump je imao dugotrajan sukob s Franjom, koji je osudio zid na granici i kritizirao njegove migracijske politike.
Franjo je, činilo se, uživao u tim prepirkama, ali Lav je posve drugačiji karakter. Povučene naravi, izbjegava sukobe. No njegova odlučnost u obrani onoga što smatra neupitnim moralnim načelima, osobito zaštite slabih, sve se češće sudara s temeljnim pretpostavkama trumpizma.
Tijekom konklave Trump je bio snažno prisutan u javnom prostoru, uz AI-generirani video koji ga prikazuje kao papu. Neki vatikanski insajderi to su doživjeli kao "mafijaško" upozorenje da se izabere netko tko ga neće kritizirati, istaknula je vatikanska promatračica Elisabetta Piqué.
Prema riječima jednog vatikanskog dužnosnika, Lav nije izabran izričito kao anti-Trump figura. Njegova nacionalnost vjerojatno je nekim kardinalima djelovala "umirujuće", sugerirajući odgovornost i transparentnost u upravljanju i financijama.
No iako se ne čini da Lav aktivno traži sukob s Trumpom, svjetonazori dvojice muškaraca očito su nespojivi.
"Izbjegavat će personalizaciju. Izlagat će crkveni nauk, ne kao reakciju na Trumpa, nego kao nešto što bi ionako rekao", rekao je isti dužnosnik.
Unatoč napadima Lava od strane njegovih saveznika, sam Trump također djeluje oprezno prema izravnom sukobu. Kada su ga pitali o Papi, Trump je radije govorio o susretu s njegovim bratom na Floridi, kojeg je opisao kao "ozbiljnog MAGA tipa". Dodao je tad i da bi se sastao s Papom, da nema problem s tim.
Ostaje dugo nakon Trumpa
Potencijal za sukob postat će jasniji ovoga tjedna, kada Lav bude domaćin summita nazvanog "izvanredni konzistorij", prvog takve vrste od 2014., za koji se očekuje da će dati nacrt budućeg smjera Crkve. Njegova prva publikacija o društvenim pitanjima, poput nejednakosti i migracija, također se očekuje u idućim mjesecima.
"Iskoristit će summit da govori o tome kako vidi budućnost. Njegovim suradnicima to će dati osjećaj kamo ide. Može ga koristiti kao forum za ispitivanje stavova ili zatražiti prijedloge rješenja", rekao je diplomat pri Svetoj Stolici.
Sigurno je da Lav neće predstavljati agendu usklađenu s MAGA pokretom.
Konačna ravnoteža moći mogla bi ići u prilog papi.
Trump se mora nositi s izborima i političkim rokovima, Lav, izabran doživotno, ne mora. Sa 70 godina i kao sportaš u dobroj kondiciji, Lav se čini spremnim oblikovati katoličku politiku dugo nakon što Trumpovo vrijeme prođe.
"Ne žuri mu se", rekao je vatikanski dužnosnik. "Vrijeme je na njegovoj strani."
