Sprema li se veliki sukob pape Lava i Donalda Trumpa?

Najnovija linija razdora između Vatikana i Bijele kuće pojavila se u nedjelju. Nedugo nakon što je Trump sugerirao da bi njegova administracija mogla "upravljati" Venezuelom, u Vatikanu se na prozoru za Angelus s pogledom na Trg svetog Petra pojavio papa Lav XIV., rođen u Chicagu, i održao govor u kojem je pozvao na zaštitu "suvereniteta svake zemlje".