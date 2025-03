Sarah Ashton Cirillo, vojnikinja u Ukrajini: Ako EU stavi nebeski štit…

Podijeli :

Sarah Ashton Cirillo, bivša američka novinarka, a sada pripadnica ukrajinske vojske na bojištu bila je gošća Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje su komentirali izglede za skoro okončanje rata u Ukrajini i ulozi Europe i SAD-a o obuzdavanju Putinove agresije.

Posljednji ruski napad nakon što je proglašeno primirje jedan je od najžešćih od početka invazije na Ukrajinu.

Sarah Ashton Cirillo smatra da ne možemo očekivati da će se primirje održati. Komentirajući posljednju rundu pregovora, Ashton smatra da Rusi ne mogu zaustaviti rat. “Oni su ovisni o ratu i krvoproliću. Ono što Putin predlaže Trumpu je laž i samo se iskorištava vrijeme da se nastave prijetnje EU-u i zemljama diljem svijeta.

Je li realno očekivati da će Ukrajina pobijediti?

“Termin pobjeda u ratu je nešto što su kreirali mediji. Moramo se držati termina kojeg se drži i Zelenski – trajni mir. Diplomatski Ukrajina može pobijediti, ali rješenje se mora prezentirati na razumljiv i realističan način. Kako vratiti Krim Ukrajini – to je pitanje za naše vrhovno zapovjedništvo”, pojašnjava Ashton.

Razgovori Trumpa i Putina vodili su se o približavanju tom trajnom miru u smjeru mogućeg priznavanja okupiranih dijelova Ukrajine. Je li Ukrajina spremna prihvatiti takvo ustupanje? “Bez obzira na lažne izbore, bez obzira na lažni narativ u Rusiji – Ukrajina pripada ukrajinskom narodu”, jasna je Ashton.

Moramo biti zabrinuti

Na pitanje zašto SAD vrši takav pritisak u pogledu prekida vojne pomoći, Ashton otkriva da većina javnih poruka fokusira na njegovu glasačku bazu. “Ono što se događa iza kulisa je suprotno onome što smo čuli u primjerice Munchenu, no kao globalna zajednica moramo biti zabrinuti”, upozorava u problematiku upućena Ashton.

Plan naoružavanja EU-a, jučer predstavljen u sklopu Bijele knjige uključuje prijedloge poput nebeskog štita koji će dovesti do rasta ekonomije, kako čujemo iz Bruxellesa. “To će pomoći rastu Ukrajine. Zemlje diljem Europske unije govore da to nije pitanje NATO-a, već europske solidarnosti i držanja Europljana zajedno u vrijeme krize. Ako Europa doista stavi meso na kosti i uspostavi nebeski štit vidjet ćemo i jačanje Europe upravo zbog jačanja Ukrajine”, tvrdi ona.

VIDEO / Gori ključna ruska zračna baza, Ukrajinci izveli najžešći napad od početka rata VIDEO / Rusija izvela veliki napad na ukrajinski grad: Gore zgrade, među ranjenima i dijete

Ashton ističe da je duh ukrajinskih vojnika na visokoj razini, no da su umorni. “Oni se neprekidno bore već tri godine, a neki od 2015., no nikad nisam vidjela snažnije i motiviranije društvo i među građanima i među liderima”, ocjenjuje i dodaje da je svijet očekivao da će Ukrajina popustiti Putinu.

Putin prodaje viziju pobjede svom narodu

Na pitanje zašto Rusija provodi toliko žestoku ofenzivu, Ashton kaže da Rusija postiže manje dobitke na bojnom polju, ali da Putin za zadatak ima prodati viziju svom narodu: “Rusija ako zaustavi rat – gospodarski propada. Dovode nove ljude, vojnike i Sjeverne Koreje, da bi poslali poruku publici unutar Rusije.

I dalje traju ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Zelenski je ponudio potpuni prekid vatre na 30 dane da bi se došlo do odgovora. Što je Rusija spremna prihvatiti s obzirom na stanje njihovog gospodarstva? Ukrajinska strana je najavila da će pristati na prekid vatre, no Rusi su ovisni o genocidu, o ubojstvima. Ne vidim nadu s ruske strane, no što će više lagati europskim liderima i sluđivati Trumpa, to će prije Putin prokazati kao genocidni luđak”, zaključuje Sara Ashton.

Na pitanje hoće li europski vojnici biti poslani na teritorij Ukrajine, vojnikinja kaže da je to logistički moguće i da se to događalo već i 2017. tijekom NATO-vih vježbi, no da preostaje pitanje mogu li se europske zemlje ujediniti i i financijski to podnijeti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ukrajinski vojnici nakon povlačenja iz Kurska: Sve je gotovo… Kod više od trećine ovih bolesnika dijagnoza se postavlja tek u fazi pogoršanja – u hitnoj