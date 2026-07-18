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vojna industrija

Zelenski o udarima na Rusiju: Pogođeni objekti koji kriju sankcioniranu opremu za dronove

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N1
|
18. srp. 2026. 13:35
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zelenski
Alex Brandon/AP, Screenshot/X

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage izvele opsežne noćne napade dronovima na ruski teritorij, istaknuvši da su mete bile objekti povezani s ruskom vojnom industrijom.

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U objavi na društvenoj mreži X Zelenski je poručio da su napadi izvedeni kao odgovor na ruske udare na ukrajinske gradove, civilnu infrastrukturu i lokalne zajednice.

"Gađana su dva velika logistička objekta u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti, udaljena više od 500, odnosno gotovo 700 kilometara od bojišnice", napisao je.

Prema njegovim riječima, pogođeni objekti nisu služili samo kao skladišta, već su imali važnu ulogu u nabavi i distribuciji komponenti pod međunarodnim sankcijama koje Rusija koristi za proizvodnju bespilotnih letjelica i naprednih navigacijskih sustava.

Zelenski je također naveo da su ukrajinske snage uspješno napale rusku naftnu infrastrukturu te vojne ciljeve u Azovskom i Crnom moru, kao i na okupiranom Krimu.

Podsjetimo, Moskva i okolica u noći s 17. na 18. srpnja bile su meta jednog od najvećih ukrajinskih napada dronovima od početka ruske invazije. Ruske vlasti potvrdile su da su tijekom napada izbili požari u skladištu nafte u Noginsku te u velikom logističkom centru tvrtke Wildberries u Elektrostalju.

Prema ruskim izvješćima, u napadu je ozlijeđeno više desetaka ljudi. Ukrajinske tvrdnje i razmjere štete nije bilo moguće neovisno potvrditi.

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Teme
napad na rusiju rusija ukrajina volodimir zelenski

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