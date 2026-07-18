vojna industrija
Zelenski o udarima na Rusiju: Pogođeni objekti koji kriju sankcioniranu opremu za dronove
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage izvele opsežne noćne napade dronovima na ruski teritorij, istaknuvši da su mete bile objekti povezani s ruskom vojnom industrijom.
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U objavi na društvenoj mreži X Zelenski je poručio da su napadi izvedeni kao odgovor na ruske udare na ukrajinske gradove, civilnu infrastrukturu i lokalne zajednice.
"Gađana su dva velika logistička objekta u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti, udaljena više od 500, odnosno gotovo 700 kilometara od bojišnice", napisao je.
Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026
Prema njegovim riječima, pogođeni objekti nisu služili samo kao skladišta, već su imali važnu ulogu u nabavi i distribuciji komponenti pod međunarodnim sankcijama koje Rusija koristi za proizvodnju bespilotnih letjelica i naprednih navigacijskih sustava.
Zelenski je također naveo da su ukrajinske snage uspješno napale rusku naftnu infrastrukturu te vojne ciljeve u Azovskom i Crnom moru, kao i na okupiranom Krimu.
Podsjetimo, Moskva i okolica u noći s 17. na 18. srpnja bile su meta jednog od najvećih ukrajinskih napada dronovima od početka ruske invazije. Ruske vlasti potvrdile su da su tijekom napada izbili požari u skladištu nafte u Noginsku te u velikom logističkom centru tvrtke Wildberries u Elektrostalju.
Prema ruskim izvješćima, u napadu je ozlijeđeno više desetaka ljudi. Ukrajinske tvrdnje i razmjere štete nije bilo moguće neovisno potvrditi.
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