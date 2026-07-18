Zelenski o udarima na Rusiju: Pogođeni objekti koji kriju sankcioniranu opremu za dronove

Podsjetimo, Moskva i okolica u noći s 17. na 18. srpnja bile su meta jednog od najvećih ukrajinskih napada dronovima od početka ruske invazije. Ruske vlasti potvrdile su da su tijekom napada izbili požari u skladištu nafte u Noginsku te u velikom logističkom centru tvrtke Wildberries u Elektrostalju.