ANALIZA BBC-JA
Saudijska Arabija nije bila spremna na ovakav udar: Hutisti znaju gdje je najranjivija i to obilato koriste
Napad jemenskih hutista na zračnu luku u Rijadu dodatno je zaoštrio sigurnosnu situaciju na Bliskom istoku, a Saudijska Arabija suočava se s prijetnjama svojoj infrastrukturi i ugledu zemlje koja slovi kao sigurno i stabilno utočište.
Napad na zračnu luku kralja Khalida u Rijadu u subotu predstavlja novu opasnu epizodu u regiji već opterećenoj napetostima i sukobima.
Saudijska Arabija nije bila spremna na takav razvoj događaja. Hutisti su posljednjih tjedana pojačali napade na saudijskom teritoriju, a proteklih dana njihova su meta postala i ključna infrastruktura zemlje, uključujući glavnu zračnu luku u prijestolnici. Čini se da su pritom bez većih poteškoća probili saudijsku protuzračnu obranu.
Fizička šteta može se brzo sanirati, no napadi ozbiljno narušavaju ugled Saudijske Arabije kao sigurnog i stabilnog utočišta, piše u analizi BBC-ja.
Osim napada na zračnu luku, hutisti su pokušali preuzeti kontrolu nad strateški važnim položajima uz obalu Crvenog mora i u blizini tjesnaca Bab al-Mandab. Time se dodatno povećava opasnost za sigurnu plovidbu tim važnim pomorskim koridorom, iako jemenska vlada tvrdi da je tjesnac "osiguran".
Građanski rat u Jemenu između međunarodno priznate vlade, koju podupire Saudijska Arabija, i hutista, iza kojih stoji Iran, traje više od desetljeća. U sukobu su poginule tisuće ljudi, a Jemen je potonuo u jednu od najtežih humanitarnih kriza na svijetu.
Riječ je o složenom i često teško razumljivom geopolitičkom sukobu, a najnovija eskalacija mora se promatrati u širem kontekstu napetosti između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.
Prijetnja kakvu kraljevstvo nije iskusilo godinama
Saudijska Arabija nije bila suočena s tako ozbiljnom prijetnjom još od pobune Al-Kaide sredinom 2000-ih.
Tadašnja saudijska vlast odgovorila je uspješnom kampanjom usmjerenom na pridobivanje stanovništva i suzbijanje potpore ekstremistima. Kraljevstvo je potom prebrodilo i ustanke tijekom Arapskog proljeća, koji su doveli do pada vlasti u Tunisu, Libiji, Egiptu i Jemenu.
Saudijska Arabija pretrpjela je i iranski balistički raketni napad na Rijad u ožujku, no tada je na njega reagirala bez veće uznemirenosti, premda uz određeno nezadovoljstvo.
Ovoga je puta situacija drukčija. Saudijska Arabija raspolaže jednim od najmoćnijih ratnih zrakoplovstava na Bliskom istoku i provodi razorne zračne udare na položaje hutista. Unatoč tome, protivničke snage uspjele su zauzeti velike dijelove Jemena, osobito na sjeveru i zapadu zemlje.
Hutisti, međutim, znaju gdje mogu nanijeti najveću štetu – u osjetljivom dijelu saudijskoga gospodarstva.
Kao dio takozvane "osovine otpora", hutisti su važan strateški partner Irana. Od Jizana na obali Crvenog mora do petrokemijskog kompleksa u Khuraisu, hutisti napadaju eksplozivnim dronovima i projektilima, pri čemu pokazuju smrtonosnu preciznost.
Crveno more postaje sve važnije
Pomorska ruta kroz Crveno more dobiva sve veći značaj jer Hormuški tjesnac, s druge strane Perzijskog zaljeva, još nije u potpunosti otvoren. Sjedinjene Države i Iran nisu uspjeli postići dogovor o završetku rata.
Napadima na brodove u Crvenom moru hutisti pokušavaju ostvariti dodatni pritisak. Takvi napadi nanose štetu svjetskom gospodarstvu, što Teheranu služi kao važno sredstvo za postizanje njegovih ciljeva u pregovorima.
Početkom rujna Bijela kuća objavila je da se Sjedinjene Države neće izravno uključiti u sukob u Jemenu, ali da bi Saudijskoj Arabiji mogle pružiti obavještajnu potporu. Poslije je potvrdila da dostavlja obavještajne podatke te da je u Saudijsku Arabiju poslala vojne stručnjake.
Trump razmatra mogućnost vojne intervencije
Situacija se, međutim, možda promijenila nakon najnovijeg napada na Rijad, u kojem je poginuo američki državljanin.
Američki predsjednik Donald Trump subotnji je napad, obraćajući se novinarima, nazvao "strašnim" te dao naslutiti da bi se Sjedinjene Države mogle vojno uključiti na strani Saudijske Arabije.
"Tek smo doznali za najnoviji napad, pa ćemo donijeti odluku. Reagiramo vrlo brzo", rekao je Trump.
Ipak, čini se da je takav scenarij sada manje vjerojatan, barem prije važnih američkih međuizbora koji se održavaju sljedećeg mjeseca.
Trump je nakon ponovnog izbora 2024. obećao da će okončati američko sudjelovanje u ratovima diljem svijeta. Unatoč tome, SAD je trenutačno uključen u tri neriješena sukoba na Bliskom istoku – u Gazi, Libanonu i Iranu.
Uključivanje u još jedan rat, ovoga puta u Jemenu, vjerojatno ne bi naišlo na dobar odjek među biračima.
Čini se da bi se sukob u Jemenu prije završetka mogao dodatno intenzivirati, nakon čega bi mogao uslijediti još jedan krhki prekid vatre, bez obzira na to hoće li se Sjedinjene Države uključiti u rat ili ne.
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