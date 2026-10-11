Saudijska Arabija nije bila spremna na ovakav udar: Hutisti znaju gdje je najranjivija i to obilato koriste

Početkom rujna Bijela kuća objavila je da se Sjedinjene Države neće izravno uključiti u sukob u Jemenu, ali da bi Saudijskoj Arabiji mogle pružiti obavještajnu potporu. Poslije je potvrdila da dostavlja obavještajne podatke te da je u Saudijsku Arabiju poslala vojne stručnjake.