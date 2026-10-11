Hutisti nakon napada na Rijad: Izbjegavajte saudijske zračne luke. Shvatite nas ozbiljno!

„Ponovno upozoravamo sve zrakoplovne kompanije, stručnjake, zaposlenike, radnike i putnike da ne koriste saudijske zračne luke i zračni prostor jer su izloženi napadima i postali su poprište operacija naših snaga, uz iznimku zračnih luka u (svetim gradovima) Meki i Medini”, objavili su hutisti na društvenoj mreži X.