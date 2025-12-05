Kremlj: Rusija i SAD dobro napreduju u mirovnim pregovorima

Putinov savjetnik Jurij Ušakov, koji je sudjelovao u razgovorima u utorak, rekao je u petak za televiziju Zvezda: "Po mom mišljenju, napredujemo u glavnim pregovorima u koje je uključen naš predsjednik. To je ohrabrujuće i spremni smo nastaviti suradnju s ovim američkim timom."