Šest signala da se SAD i Iran opasno približavaju ratu

Iran je u utorak zatvorio Hormuški tjesnac zbog vojnih vježbi s bojevim gađanjem, u dramatičnom potezu koji predstavlja prvo službeno zatvaranje tog ključnog plovnog puta od 1980-ih. Oko 20 posto svjetske nafte prolazi kroz taj tjesnac. Iranske su snage ispaljivale projektile s bojevim punjenjem i nekoliko sati ograničavale promet, pozivajući se na sigurnosne razloge. Iako kratkotrajna, ta je mjera bila jasna poruka: svaki sukob imao bi globalne gospodarske posljedice. Ako bi Iran bio napadnut, mogao bi uzvratiti na načine koji bi poremetili energetska tržišta.