status pridružene članice
EU želi otvoriti vrata novim članicama, Novi Zeland odgovorio: "Nije bilo nikakvih razgovora"
Novi Zeland nije vodio nikakve razgovore s Europskom unijom o mogućnosti da postane pridružena članica, izjavio je u petak glasnogovornik novozelandskog ministra vanjskih poslova Winstona Petersa, nakon što je EU objavio da razmatra takav prijedlog za Kanadu.
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"Nije bilo nikakvih razgovora s EU-om o tome da Novi Zeland postane pridružena članica", rekao je glasnogovornik, prenosi Reuters.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u srijedu da želi otvoriti vrata Kanadi da postane prva "pridružena članica" EU-a, u nastojanju da se uspostave nove veze među saveznicima u "otvoreno neprijateljskom svijetu".
Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je EU-u carinama ako nastavi s prijedlogom za Kanadu, nazvavši tu ideju "smiješnom".
Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je u četvrtak da bi Australija i Novi Zeland mogli slijediti Kanadu u produbljivanju odnosa s EU-om. "Ne sumnjam da će to uključivati i druge zemlje", rekla je u intervjuu za televizijsku mrežu Euronews. "To već vidimo, među ostalim i kada je riječ o zakonodavstvu koje donosimo, pri čemu nam partneri iz cijelog svijeta, primjerice Australija i Novi Zeland, poručuju: želimo produbiti naše odnose."
Australski ministar trgovine Don Farrell izjavio je u utorak da je Australija "na istoj valnoj duljini" s Kanadom kada je riječ o nastojanjima za uspostavljanje čvršćih veza s EU-om.
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