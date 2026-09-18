EU želi otvoriti vrata novim članicama, Novi Zeland odgovorio: "Nije bilo nikakvih razgovora"

Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je u četvrtak da bi Australija i Novi Zeland mogli slijediti Kanadu u produbljivanju odnosa s EU-om. "Ne sumnjam da će to uključivati i druge zemlje", rekla je u intervjuu za televizijsku mrežu Euronews. "To već vidimo, među ostalim i kada je riječ o zakonodavstvu koje donosimo, pri čemu nam partneri iz cijelog svijeta, primjerice Australija i Novi Zeland, poručuju: želimo produbiti naše odnose."