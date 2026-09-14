NATAŠA PIRC MUSAR
Slovenska predsjednica ove godine sudjelovala u još jednoj prometnoj nesreći, javnost nije bila obaviještena
Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar u lipnju je, prije prometne nesreće u tunelu Kastelec krajem srpnja, sudjelovala u još jednoj nesreći u kojoj je nastala manja materijalna šteta.
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Kako piše N1 Slovenija, pozivajući se na portal Info360, nesreća se dogodila 11. lipnja tijekom službenog putovanja prema slovenskom Primorju.
U prvom službenom vozilu, uz predsjednicu Pirc Musar, bila su dvojica pripadnika osiguranja – vozač i suvozač. U drugom vozilu također su se nalazila dvojica zaštitara, naveli su iz Ureda predsjednice Republike Slovenije.
Iz Ureda su za STA potvrdili informacije koje je objavio Info360 te naveli da je riječ o blažem sudaru dvaju policijskih službenih vozila, u kojem nije bilo drugih sudionika.
Javnost nije bila obaviještena
O nesreći je obaviještena policija, no javnost o događaju nije dobila informacije. Iz Ureda predsjednice naveli su da nakon nesreće nije pokrenut prekršajni postupak jer su oba vozila i njihovi vozači ispunjavali uvjete za nastavak sudjelovanja u prometu.
Krajem srpnja Pirc Musar sudjelovala je i u prometnoj nesreći u tunelu Kastelec, u kojoj je zadobila ozljede. Ured predsjednice javnost je o toj nesreći obavijestio tek dan nakon što se dogodila.
U vozilu su tada, osim predsjednice i članova njezina osiguranja, bile i dvije njezine prijateljice, od kojih je jedna ruska državljanka. Taj je događaj u javnosti, među ostalim, potaknuo nagađanja i upozorenja o mogućim sigurnosnim rizicima.
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