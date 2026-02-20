Snježni kolaps u Austriji: Lavina zatrpala autobus, bečka zračna luka zatvorena

Zimski uvjeti zahvatili su velike dijelove Austrije: kako je u petak ujutro izvijestila Zračna luka Beč, promet je privremeno obustavljen.
Uz to, stalno se prijavljuju nesreće i zatvaranja cesta. U Tirolu je lavina zahvatila autobus.
Pravi horor-scenarij dogodio se u petak ujutro u tirolskoj dolini Lechtal. Na području općine Bach, nešto prije 5 sati, lavina je zahvatila linijski autobus. Prema navodima policije, srećom nitko od jedanaest putnika nije ozlijeđen. "Ni druga vozila nisu zahvaćena lavinom“, izvijestio je glasnogovornik policije Stefan Eder. Ipak, šok među putnicima zasigurno je bio velik. Cesta je zatvorena.
30 cm of fresh snow just now, right outside my front door...❄️❄️❄️— Michaela (@austria63amy) February 20, 2026
in Vienna!🇦🇹 pic.twitter.com/Bzb5cULrZw
Zbog obilnog snijega i jakog vjetra bečka zračna luka privremeno je obustavila promet. Do 9 sati bilo je planirano oko 117 letova, od kojih je 19 otkazano, a zračna luka ne isključuje mogućnost daljnjih otkazivanja.
Vienna Airport has closed due to excessive amounts of snow. EVA Air #BR61, flying from Bangkok, diverted to Munich and Austrian Airlines #OS36, arriving from Washington, picked Klagenfurt. ❄️🌨️🛑 pic.twitter.com/wpVMXlHPeQ— Flightradar24 (@flightradar24) February 20, 2026
Sudar s ralicom
Dramatična nesreća dogodila se i na cesti Hochsöldenstraße u Söldenu, gdje se osobni automobil sudario s ralicom i sletio 30 metara niz strm teren, javlja Krone.. U automobilu su se nalazili 52-godišnji vozač iz Münchena i njegova 17-godišnja kći. Nesreća se dogodila kada je 43-godišnji lokalni vozač ralice, čisteći snijeg, vozio lijevom stranom ceste. Unatoč postavljenim znakovima upozorenja, vozač automobila je u zavoju proklizao i bočnom stranom udario u plug ralice.
Taksist koji je nailazio iza njih primijetio je nesreću, zaustavio se i zajedno s putnikom spustio do vozila. „Putnik je uspio izvući kćer iz automobila i otpratiti je natrag do ceste“, opisuje policija.
Otac je, međutim, ostao zarobljen u teško oštećenom vozilu te su ga kasnije oslobodila dvojica pripadnika gorske službe spašavanja skijališta Sölden. Vatrogasci iz Söldena i ostale hitne službe potom su ga izvukli. Zadobio je teške ozljede. Kći je lakše ozlijeđena. Vozač ralice ostao je neozlijeđen.
Dvije ozlijeđene osobe u nesreći u Kössenu
Također u petak poslijepodne dogodila se teška prometna nesreća u Kössenu (okrug Kitzbühel). Oko 16:40 sati 22-godišnji mještanin vozio je osobni automobil cestom Walchseestraße. Zbog jakog snijega u zavoju je proklizao i prešao na suprotnu traku.
Tamo se frontalno sudario s vozilom 64-godišnje Njemice iz suprotnog smjera. Oba vozača zadobila su teške ozljede i prevezena su u bolnicu. Na oba vozila nastala je totalna šteta. Cesta Walchseestraße bila je potpuno zatvorena oko 45 minuta.
