Snježni kolaps u Austriji: Lavina zatrpala autobus, bečka zračna luka zatvorena

Dramatična nesreća dogodila se i na cesti Hochsöldenstraße u Söldenu, gdje se osobni automobil sudario s ralicom i sletio 30 metara niz strm teren, javlja Krone.. U automobilu su se nalazili 52-godišnji vozač iz Münchena i njegova 17-godišnja kći. Nesreća se dogodila kada je 43-godišnji lokalni vozač ralice, čisteći snijeg, vozio lijevom stranom ceste. Unatoč postavljenim znakovima upozorenja, vozač automobila je u zavoju proklizao i bočnom stranom udario u plug ralice.