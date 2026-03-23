Oglas

Tragedija u zračnoj luci u New Yorku: Poginuli pilot i kopilot

author author
N1 Info , Hina
|
23. ožu. 2026. 08:20
Emergency crews work around an Air Canada Express jet that had collided with a ground vehicle at LaGuardia Airport in Queens, New York, U.S. March 23, 2026. REUTERS/Bing Guan
Pilot i kopilot zrakoplova Air Canada Express poginuli su nakon što se sudario s vatrogasnim vozilom prilikom slijetanja u njujoršku zračnu luku LaGuardia kasno u nedjelju, u incidentu koji je zatvorio zračnu luku, izvijestile su vlasti i američki mediji.

Oglas

NBC News, koji je izvijestio o smrtnim slučajevima, rekao je da su deseci drugih ozlijeđeni u nesreći te da su vatrogasnim vozilom upravljali policajci.

Ranije je objavljeno da su narednik i policajac zadobili prijelome ekstremiteta te da su u stabilnom stanju u bolnici.

Avion Air Canada Express CRJ-900, kojim je upravljao njegov partner Jazz Aviation, prevozio je 72 putnika i četiri člana posade iz Montreala. Jazz je u vlasništvu Chorus Aviationa.

Zrakoplov je udario u vatrogasno vozilo brzinom od 39 km/h, navodi web stranica za praćenje letova Flightradar24, koja je zabilježila podatke.

Fotografije koje je Reuters snimio nakon nesreće pokazale su vidljiva oštećenja na prednjem dijelu zrakoplova, koji je bio nagnut prema gore.

Lučka uprava New Yorka i New Jerseyja objavila je da se vatrogasno vozilo odazvalo na poziv kada ga je zrakoplov udario na pisti 4 zračne luke.

LaGuardia je 2025. godine prevezla preko 30 milijuna putnika, prema Lučkoj upravi New Yorka i New Jerseyja, a na aerodromu posluje širok raspon američkih zrakoplovnih kompanija.

Teme
New York prometna nesreća zračna luka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ