Maksim Kamenjecki
Svjedočanstvo iz Ukrajine za N1: "Tri dana za Kijev“ pretvorila su se u četiri godine rata
Profesor s Instituta za međunarodne odnose Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva u program Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o četiri godine ruske invazije na Ukrajinu.
Ruski napad na Ukrajinu 2022. godine bio je početak najvećeg rata u Europi nakon 1945. godine. Maksim Kamenjecki opisao je kako je doživio napad na Ukrajinu prije četiri godine:
"Ukrajina se neće pokoriti"
"Bio je to najduži dan u mom životu, kao i za većinu Ukrajinaca. Nisam mislio da će rat početi, ali ta tri dana u kojima su mislili pokoriti Kijev i Ukrajinu pretvorila su se u četiri godine, nema izgleda da će se Ukrajina pokoriti. Rat je postao ono što je za Hrvatsku bio Domovinski rat. Gubici su dramatični, ali u političkom smislu se formira nacija, tada vaša, a sada naša. Rat je počeo na proljeće 2014. godine, ali udari po Kijevu su se dogodili prije četiri godine."
"Ruski razlozi su puno veći od Ukrajine"
Navodi da je Putin sklon stalnoj manipulaciji: "Predstavlja Rusima priču da se bore s nacizmom, protiv proširenja NATO-a. Ideje koristi da stanovništvo Rusije podrži njegove poteze koji su usmjereni prema promjeni svjetskog poretka. Ne radi se o Ukrajini kao jedinstvenom cilju nego su razlozi puno veći i dublji.
Zašto Rusija nije uspjela u svom planu da u tri dana zauzme ključne institucije u Kijevu?
"Putin je dopuštao da rat traje tri tjedna, a priča za stanovništvo je bila tri dana. Ideja promjene vlasti u Ukrajini je ostala, a priča o nelegitimnosti vlasti Zelenskog je nastavak. Ideja da će se to odviti vrlo brzo je bila pogrešna", rekao je Kamenjecki.
"Borba još traje"
Ističe da ga je najviše mučilo pitanje hoće li se Ukrajinci moći oduprijeti agresiji:
"Rusi su krenuli s pokušajem da opkole Kijev, bio je na meti udara, upali su praktički u Kijev. Izvedena je velika ruska operacija aerodroma Hostomel, to je predrgađe Kijeva. Puno je ljudi pokušalo ići prema Zapadu, prijavili su se u vojsku, to je bio masovan odlazak ljudi u obranu svoje države. Bio sam uvjeren da ćemo zaštititi svoju državu, to se dogodilo, ali ta borba još traje."
Kamenjecki je rekao da su prvi tjedni rata pokazali da ruska vojska nije takva kako se prikazuje: "To su bili jadni, gladni vojnici. Pokazalo se da Rusija pokušava održavati nešto što ne funkcionira. Mi smo puno manji, a Rusija ne može koristiti zrakoplovstvo blizu naših granica, ali imaju balističke i krstareće projektile koje koriste. Našao sam dron u blizini svoje zgrade na kojemu je pisalo da je proizveden u prosincu 2025. Imaju problema, ali o tome ne žele govoriti."
Tehnička, ali ne i međunarodna podrška
Kakva je bila uloga tada Joea Bidena, Angele Merkel i kava je danas uloga Donalda Trumpa i Europske unije?
"Oprema koji su nam dali prije početka rata je bila veliki problem, problem s protutenkovskim kompleksima. Amerikanci su nam ih zabranjivali koristiti uz bojšnicu na istoku, isključivo ako Rusi krenu prema unutrašnjosti Ukrajine ili Kijevu. Obavještanje informacije su dolazile i suradnja se odvijala. Ako uzmete sustav muđunarodnih odnosa, nije napravljeno ništa na početku rata, a ni aneksija Krima nije izazvala posljedice za Rusiju. Ono što je Rusija napravila protiv Gruzije na Krimu je pokazalo da može nastaviti i onda je napala Ukrajinu. S tehničke strane su nam pomogli, ali u međunarodnim odnosima nisu ništa napravili i Rusija je shvatila da može nastaviti s agresijom", odgovorio je.
"Hrvati su narod koji je uvijek bio na pravoj strani povijesti i nadam se da će tako i ostati", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare