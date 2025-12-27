Somalija traži da Izrael povuče priznanje Somalilanda: To je "državna agresija"

Somalija je zatražila od Izraela da povuče priznanje odcijepljene regije Somaliland, osuđujući taj potez kao čin „agresije koji nikada neće biti toleriran“.
Ali Omar, državni ministar vanjskih poslova Somalije, izjavio je u subotu za Al Jazeeru da će vlada iskoristiti sva raspoloživa diplomatska sredstva kako bi osporila ono što opisuje kao čin „državne agresije“ i izraelsko miješanje u unutarnje poslove zemlje.
Oštra reakcija uslijedila je dan nakon što je Izrael postao prva država na svijetu koja je formalno priznala Somaliland, što je izazvalo brze osude diljem Afrike i arapskog svijeta te otvorilo pitanja je li taj potez dio navodnog izraelskog plana za prisilno raseljavanje Palestinaca.
Somaliland se odvojio od Somalije 1991. godine nakon brutalnog građanskog rata, ali do sada nije dobio priznanje nijedne države članice Ujedinjenih naroda. Samoproglašena republika ima vlastitu valutu, zastavu i parlament, iako su njezini istočni teritoriji i dalje sporni.
„Ovo nikada neće biti prihvatljivo niti tolerirano za našu vladu i narod, koji su ujedinjeni u obrani teritorijalnog integriteta“, rekao je Omar. „Naša vlada snažno poziva Državu Izrael da povuče svoje poteze koji izazivaju podjele i da se pridržava međunarodnog prava.“
Predsjednik Somalilanda Abdirahman Mohamed Abdullahi, poznat kao Cirro, tjednima je nagovještavao da je priznanje jedne neimenovane države blizu, bez navođenja o kojoj je zemlji riječ. U glavnom gradu Hargeisi posljednjih su tjedana bili postavljeni plakati koji su građanima poručivali da priznanje dolazi.
Omar je rekao da strateški značaj Roga Afrike potiče strani interes i miješanje. „Važnost ove regije nije nova. Ona je i danas ključna za međunarodnu trgovinu“, rekao je.
„Raseljavanje Palestinaca“
Omar je optužio Izrael da priznanjem Somalilanda želi dodatno raseliti Palestince iz Gaze. „Jedan od motiva je raseljavanje Palestinaca iz Gaze. To je općepoznato – to je izraelski cilj“, rekao je.
Ministarstvo vanjskih poslova Palestine podržalo je Somaliju, podsjećajući da je Izrael ranije naveo Somaliland kao moguću destinaciju za prisilno raseljavanje Palestinaca iz Gaze, što je opisano kao „crvena linija“.
Cirro je branio izraelski potez, tvrdeći da on „nije usmjeren protiv bilo koje države niti predstavlja prijetnju regionalnom miru“.
Nekoliko sati nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu u petak objavio priznanje, ured somalijskog premijera priopćio je da izraelski čin predstavlja namjerni napad na suverenitet Somalije i nezakonit potez, naglasivši da Somaliland ostaje sastavni i „neodvojivi“ dio somalijskog teritorija.
Netanyahu je priznanje Somalilanda predstavio kao dio duha Abrahamovih sporazuma te rekao da će zagovarati slučaj Somalilanda na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Također je pozvao Cirra u Izrael, što je ovaj prihvatio.
Trump se, međutim, distancirao od tog poteza, rekavši za New York Post da neće slijediti izraelski primjer.
