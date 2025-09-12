Španjolska pozvala izraelskog diplomata na razgovor zbog "lažnih i klevetničkih" izjava

Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares pozvao je izraelskog otpravnika poslova u Madridu na razgovor zbog "lažnih i klevetničkih" izjava iz ureda izraelskog premijera Benjamina Netanyahua o Španjolskoj.
"Ministar vanjskih poslova jutros je pozvao otpravnika poslova izraelskog veleposlanstva u Španjolskoj kako bi kategorički odbacio lažne i klevetničke izjave iz ureda izraelskog premijera“, priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.
Benjamin Netanyahu optužio je svog španjolskog kolegu Pedra Sancheza da predstavlja "genocidnu prijetnju" protiv Izraela, što je u petak izazvalo ogorčen odgovor Madrida.
"Netanyahu nije baš osoba koja ima pravo držati predavanja bilo kome dok čini onakve zločine u Gazi“, rekla je španjolska ministrica obrane Margarita Robles za kanal Antena 3.
Španjolski premijer je u ponedjeljak najavio mjere za "okončanje genocida u Gazi", sugerirajući da će to biti način borbe protiv izraelske ofenzive na palestinskom teritoriju, ali sredstvima koja ne predstavljaju vojnu silu.
Nakon mjera koje je Sanchez najavio za pomoć Gazi, španjolska veleposlanica je protjerana iz Izraela.
Socijalist Pedro Sanchez jedan je od najglasnijih europskih kritičara izraelske vojne kampanje u Gazi od 7. listopada 2023., pokrenute kao odmazda za neviđeni napad koji je tog dana na izraelskom tlu izvršio palestinski islamistički pokret Hamas.
