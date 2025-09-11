Gjenero: Milanović ima repove u nečijim ladicama

Gost našeg Ivana Hrstića u N1 Studiju uživo bio je politički analitičar Davor Gjenero. Razgovarali su, između ostaloga, o padu ruskih dronova u Poljskoj i reakcijama Zorana Milanovića na taj incident, ali i na dolazak izraelskog ministra vanjskih poslova u Zagreb.
"Radi se o čovjeku koji ima repove u nečijim ladicama, koji ima obaveze prema nekim globalnim centrima moći, od tuda proizlazi takva retorika", komentirao je Davor Gjenero izjavu predsjednika Republike o dolasku izraelskog ministra vanjskih poslova u Zagreb u kontrastu s opreznijom reakcijom na rušenje ruskih dronova u Poljskoj.
"Oprez nikada nije loš. Jučer smo mogli slušati ministra Davora Božinovića, koji je govorio o istoj stvari s velikim oprezom, ali istovremeno jasno definirajući hrvatsku poziciju u odnosu na agresiju Rusije na jednu članicu NATO saveza, koja u međuvremenu aktivirala članak 4", kaže Gjenero.
"To što predsjednik Republike radi izrazito je opasno. I relativizacija agresije totalitarnog režima Vladimira Putina i ovo što radi u odnosu na relaciju Hrvatske prema Izraelu. Bilo je zanimljivo gledati predsjednika Zorana Milanovića, kojega je vuklo da kaže kako Izrael provodi genocid u Gazi, ali se u zadnji čas ogradio, rekavši da je on jako konzervativan kod definiranja tog tipa ratnog zločina", komentirao je Gjenero Milanovićevu izjavu o posjetu Gideona Sa'ara Zagrebu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
