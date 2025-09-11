Gjenero: Milanović ima repove u nečijim ladicama

"To što predsjednik Republike radi izrazito je opasno. I relativizacija agresije totalitarnog režima Vladimira Putina i ovo što radi u odnosu na relaciju Hrvatske prema Izraelu. Bilo je zanimljivo gledati predsjednika Zorana Milanovića, kojega je vuklo da kaže kako Izrael provodi genocid u Gazi, ali se u zadnji čas ogradio, rekavši da je on jako konzervativan kod definiranja tog tipa ratnog zločina", komentirao je Gjenero Milanovićevu izjavu o posjetu Gideona Sa'ara Zagrebu.