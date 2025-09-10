Oglas

Razmatraju povlačenje

Španjolska ponovno pozvala na isključenje Izraela s Eurosonga

author
Hina
|
10. ruj. 2025. 18:55
Španjolska zastava
FRANCK FIFE / AFP

Španjolska vlada ponovno je pozvala na isključenje Izraela s Eurosonga, dugogodišnjeg popularnog glazbenog natjecanja, zbog rata u Gazi, prenosi u srijedu dpa.

Oglas

Ako se to ne dogodi, Španjolska će možda morati razmotriti povlačenje s tog događaja, rekao je u srijedu ministar kulture Ernest Urtasun tijekom intervjua za državnu televiziju RTVE.

Ta je televizija inače i jedan od pet najvećih financijskih sponzora Eurosonga.

Na pitanje o mogućnosti povlačenja podrške tog emitera, Urtasun je odgovorio da je to odluka koju će RTVE još morati donijeti.

"Ali ono što mogu reći jest da ako Izrael sudjeluje, a mi ih ne možemo isključiti, morat će se poduzeti mjere."

Još je španjolskih političkih čelnika, uključujuć premijera Pedra Sáncheza, pozvalo na isključenje Izraela.

Teme
eurosong gaza izrael španjolska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ