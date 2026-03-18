Stigla reakcija Kremlja nakon "ubijanja i eliminacije" iranskih čelnika

Hina
18. ožu. 2026. 12:08
Kremlj je osudio u srijedu "ubijanje i eliminaciju" iranskih čelnika u američkim i izraelskim zračnim napadima, dan nakon što je iranska poluslužbena novinska agencija Fars potvrdila da je u Teheranu ubijen Ali Laridžani, savjetnik pokojnog iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija.

"Nedvosmisleno osuđujemo sve akcije usmjerene na nanošenje štete zdravlju ili čak ubijanju ili eliminaciji članova vodstva suverenog i neovisnog Irana, kao i vodstva drugih zemalja. Osuđujemo takve akcije", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kada su ga pitali o Larijanijevoj smrti.

Rusija, koja je izgradila i pomaže u radu jedine iranske nuklearne elektrane, oštro je kritizirala američke i izraelske zračne napade na Iran, svog bliskog partnera. Moskva je pozvala na prekid vatre i pregovore.

Wall Street Journal, pozivajući se na upućene izvore, izvijestio je u utorak da Rusija proširuje razmjenu obavještajnih podataka i vojnu suradnju s Teheranom, pružajući satelitske snimke i poboljšanu tehnologiju dronova kako bi pomogla Iranu u ciljanju američkih snaga u regiji.

Peskov je sugerirao da se radi o lažnoj vijesti. "Kao što znate, sada kruži mnogo različitih izvješća o ovom ratu. Velika većina nije ništa više od dezinformacija, stoga ne smatramo potrebnim komentirati svako od njih", rekao je Peskov. 

"Međutim, službeni predstavnici Sjedinjenih Država izjasnili su se o ovom pitanju, rekavši da nemaju nikakve informacije o toj temi", dodao je glasnogovornik Kremlja. 

