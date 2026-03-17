Tko je Ali Larijani, iranski čelnik za kojeg Izrael tvrdi da je ubijen?

STR / AFP

Ali Larijani, čelnik iranskog Vijeća za nacionalnu sigurnost za kojeg je izraelski ministar obrane Israel Katz rekao da je “eliminiran” u ponedjeljak navečer, u posljednjim se mjesecima profilirao kao jedna od najvažnijih figura u Iranu.

Podijeli

Oglas

Najprije je percipiran kao ključni akter u gušenju narodnih prosvjeda u siječnju, a zatim i kao dio tranzicije koja je uslijedila nakon smrti vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Ovaj 67-godišnjak ima dugu povezanost s Iranskim revolucionarnim gardijskim korpusom (IRGC) te je postao vidljiv simbol režima – čak je sudjelovao i na javnom skupu prošlog tjedna u Teheranu unatoč tome što je bio jedna od glavnih izraelskih meta, javlja CNN.

Larijani je vješto navigirao politikom Islamske Republike, obnašajući različite dužnosti. Tijekom 1980-ih bio je zapovjednik u IRGC-u za vrijeme rata s Irakom, nakon čega je prešao u političke uloge.

Obnašao je dužnosti ravnatelja državne televizije, glavnog iranskog nuklearnog pregovarača te predsjednika iranskog parlamenta (punih 12 godina, do 2020.), a nakon imenovanja savjetnikom 2004. sve je više imao utjecaj na Hamneija u sigurnosnim pitanjima.

Nakon prošlogodišnjeg sukoba s Izraelom ponovno je došao u prvi plan kao čelnik Vijeća za nacionalnu sigurnost, a mnogi analitičari smatraju ga glavnim donositeljem odluka u Iranu.

Larijani dolazi iz utjecajne klerikalne obitelji u Islamskoj Republici. Jedan od njegove braće, Sadegh, ajatolah je i bivši čelnik iranskog pravosuđa.

Također je bio afirmirani akademik. Izvorno obrazovan u području matematike i računalnih znanosti na Tehnološkom sveučilištu Sharif, doktorirao je filozofiju na Sveučilištu u Teheranu te opširno pisao o djelu njemačkog filozofa Immanuela Kanta.

Analitičari navode da, iako je Larijani smatran pragmatičarom, a ne ideološkim tvrdolinijašem, ostaje predan opstanku Islamske Republike kao iranskog „nezama” – odnosno sustava vlasti.

Od početka sukoba Larijani je često provocirao američkog predsjednika Donalda Trumpa te je, prema analitičarima, imao ključnu ulogu u osmišljavanju iranske ratne strategije.

„Za razliku od Sjedinjenih Država, (Iran) se pripremio za dug rat”, napisao je na X-u ubrzo nakon početka sukoba.

Razvoj događaja pratite OVDJE.