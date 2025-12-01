Oglas

"nije mozak"

VIDEO / Stigli rezultati Trumpove magnetne rezonance

author
N1 Info
|
01. pro. 2025. 20:48
Donald Trump
BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

MRI pregled predsjednika Donalda Trumpa, obavljen u listopadu, “potvrđuje da je i dalje u izvrsnom općem zdravlju”, izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt tijekom brifinga u ponedjeljak.

Leavitt je istaknula kako je snimanje provedeno kako bi se “rano otkrili eventualni problemi, potvrdilo opće zdravstveno stanje i osigurala dugoročna vitalnost i funkcionalnost predsjednika”.

Prema njezinim riječima, Trumpova kardiovaskularna i abdominalna snimanja bila su “savršeno normalna”.

Trump: Rezultate MRI-ja ću ‘apsolutno’ objaviti

Govoreći novinarima u nedjelju na letu Air Force One, Trump je rekao da će objaviti rezultate MRI-ja — i pritom priznao da ne zna koji je dio tijela snima, piše ABC News.

Upitan o zahtjevima demokrata da objavi rezultate pregleda u Walter Reed bolnici, Trump je rekao:

“Ako želite da to objavim, objavit ću, apsolutno.”

Na pitanje što je MRI konkretno pregledavao, odgovorio je:

“Nemam pojma. Bio je to samo MRI. Koji dio tijela? Nije mozak. Jer sam položio kognitivni test i rasturio ga.”

Leavitt brani Trumpovo pomilovanje bivšeg predsjednika Hondurasa

Na pitanje o Trumpovu pomilovanju bivšeg predsjednika Hondurasa Juana Orlanda Hernándeza — osuđenog u SAD-u na 45 godina zatvora zbog pomaganja narko kartelima — Leavitt je rekla kako je Hernández bio “namješten”.

“Ovo je bilo jasno pretjerano procesuiranje tijekom Bidenove administracije. Bio je predsjednik države, iz oporbene stranke, protivnik vrijednosti prethodne administracije, i optužili su ga upravo zato,” poručila je Leavitt.

O napadu na brodove u Karipskom moru

Na izvješća da je ministar obrane Pete Hegseth navodno naredio eliminaciju svih osoba na brodu osumnjičenom za krijumčarenje droge u Karipskom moru, Leavitt je odgovorila da je odluku o drugom napadu donio admiral Mitch Bradley.

“Admiral Bradley djelovao je u okviru svojih ovlasti i zakona, naredivši akciju kako bi osigurao uništenje broda i eliminirao prijetnju Sjedinjenim Državama,” rekla je.

Dodala je i da je udar izveden “u samoobrani radi zaštite Amerikanaca i vitalnih interesa SAD-a”.

Teme
donald trump mri

