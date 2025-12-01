VIDEO / Stigli rezultati Trumpove magnetne rezonance

MRI pregled predsjednika Donalda Trumpa, obavljen u listopadu, “potvrđuje da je i dalje u izvrsnom općem zdravlju”, izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt tijekom brifinga u ponedjeljak.
Leavitt je istaknula kako je snimanje provedeno kako bi se “rano otkrili eventualni problemi, potvrdilo opće zdravstveno stanje i osigurala dugoročna vitalnost i funkcionalnost predsjednika”.
Prema njezinim riječima, Trumpova kardiovaskularna i abdominalna snimanja bila su “savršeno normalna”.
Trump: Rezultate MRI-ja ću ‘apsolutno’ objaviti
Govoreći novinarima u nedjelju na letu Air Force One, Trump je rekao da će objaviti rezultate MRI-ja — i pritom priznao da ne zna koji je dio tijela snima, piše ABC News.
Upitan o zahtjevima demokrata da objavi rezultate pregleda u Walter Reed bolnici, Trump je rekao:
“Ako želite da to objavim, objavit ću, apsolutno.”
Na pitanje što je MRI konkretno pregledavao, odgovorio je:
“Nemam pojma. Bio je to samo MRI. Koji dio tijela? Nije mozak. Jer sam položio kognitivni test i rasturio ga.”
So Trump still has no idea what part of his body the MRI looked at, but the results were awesome, but he knows it wasn’t his brain because he aced a dementia test. WE NEED THOSE MRI RESULTS. pic.twitter.com/ETLsZlh32G— David Pakman (@dpakman) December 1, 2025
Leavitt brani Trumpovo pomilovanje bivšeg predsjednika Hondurasa
Na pitanje o Trumpovu pomilovanju bivšeg predsjednika Hondurasa Juana Orlanda Hernándeza — osuđenog u SAD-u na 45 godina zatvora zbog pomaganja narko kartelima — Leavitt je rekla kako je Hernández bio “namješten”.
“Ovo je bilo jasno pretjerano procesuiranje tijekom Bidenove administracije. Bio je predsjednik države, iz oporbene stranke, protivnik vrijednosti prethodne administracije, i optužili su ga upravo zato,” poručila je Leavitt.
O napadu na brodove u Karipskom moru
Na izvješća da je ministar obrane Pete Hegseth navodno naredio eliminaciju svih osoba na brodu osumnjičenom za krijumčarenje droge u Karipskom moru, Leavitt je odgovorila da je odluku o drugom napadu donio admiral Mitch Bradley.
“Admiral Bradley djelovao je u okviru svojih ovlasti i zakona, naredivši akciju kako bi osigurao uništenje broda i eliminirao prijetnju Sjedinjenim Državama,” rekla je.
Dodala je i da je udar izveden “u samoobrani radi zaštite Amerikanaca i vitalnih interesa SAD-a”.
