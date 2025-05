Promjene s vozačkim dozvolama za jednu skupinu izazvale burne reakcije

Podijeli :

Jochen Tack / Alamy / Profimedia

Europska unija odlučila je modernizirati sustav izdavanja vozačkih dozvola uvođenjem potpuno digitalne vozačke kao standardne opcije. Nakon kratkog prijelaznog razdoblja, vozači će diljem EU-a po prvi puta svoje vozačke moći dobivati u digitalnom obliku. Međutim, uvođenje novih pravila donosi i određene kontroverze, posebice kada su u pitanju stariji vozači.

Prema privremenom sporazumu postignutom između Europskog parlamenta i Vijeća EU-a, fizičke vozačke dozvole neće potpuno nestati – ostaju dostupne, ali samo na izričit zahtjev vozača. Institucije EU-a jasno naglašavaju da digitalizacija ne smije otežavati proces izdavanja i obnavljanja vozačke dozvole niti uzrokovati dodatne financijske troškove vozačima. Cilj je da se cijeli proces pojednostavi, ali uz maksimalnu dostupnost za sve građane, piše tportal.

Iako digitalizacija ima mnoge prednosti, poput jednostavnije obnove dozvole ili lakše provjere autentičnosti dokumenta, neke skupine upozoravaju na moguće probleme. Među njima su i tehničke prepreke, pogotovo za one slabije informatički obrazovane ili za stanovnike područja s ograničenim pristupom internetu.

Dobna granica kao kamen spoticanja

Ipak, veća zabrinutost javlja se zbog kontroverzne odluke da se zemljama članicama dopusti skraćivanje valjanosti vozačkih dozvola za osobe starije od 65 godina. Ova mjera već sada izaziva oštre kritike kao diskriminatorna i proizvoljna.

“Takve mjere nisu utemeljene na znanstvenim dokazima koji bi opravdali automatsko smanjenje valjanosti vozačke dozvole nakon određene dobi. Umjesto toga, potrebna je individualna procjena sposobnosti, neovisno o godinama života”, poručili su iz AGE Europe.

Cilj potpuno iskorijeniti smrtne slučajeve

EU je, s druge strane, naglasio kako joj je glavni cilj povećati sigurnost na cestama. Ova revizija dio je EU-ovog Okvira politike sigurnosti na cestama za razdoblje od 2021. do 2030., kojim se želi smanjiti broj smrtnih slučajeva i teških ozljeda na cestama za 50 posto do 2030. godine, a dugoročno cilj je potpuno iskorijeniti smrtne slučajeve u prometu do 2050. godine.

Kako bi novi sustav stupio na snagu, privremeni sporazum moraju formalno potvrditi predstavnici država članica u Vijeću EU-a te Europski parlament. Očekuje se kako će potvrda biti proceduralne prirode, no zbog kontroverze oko dobne granice, nije isključeno da će proces usvajanja biti popraćen dodatnim raspravama.

