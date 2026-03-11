"Stvari će se promijeniti": Prisegnuo najdesniji predsjednik Čilea od Pinocheta

Ta imenovanja izazvala su ogorčenje oporbe. Iako je desnica u snažnoj poziciji u parlamentu, trebat će joj pokoji glas lijevog centra kako bi provela neka od svojih izbornih obećanja. Riječ je o timu "s vrlo malo iskustva u pregovaranju i političkom upravljanju", što bi mu moglo stvoriti probleme s parlamentom, komentira politolog Alejandro Olivares sa Sveučilišta u Čileu.