Bartulica ugostio Joséa Antonija Kasta, novoizabranog predsjednika Čilea u EP-u

Bartulica je u svom obraćanju posvećenom slobodi govora poručio da je riječ o temeljnom pravu koje prethodi državi i ne ovisi o volji političke vlasti. Upozorio je da država nema ulogu nadzirati javni prostor niti odlučivati koje će stavove i mišljenja građani smjeti vidjeti ili čitati. Posebno se osvrnuo na Akt o digitalnim uslugama Europske unije (Digital Services Act – DSA), ocijenivši da se tim zakonodavstvom govor tretira kao roba koju treba regulirati, a ne kao temelj slobodnog i demokratskog društva, stoji u priopćenju.