"kršćanske vrijednosti"
Bartulica ugostio Joséa Antonija Kasta, novoizabranog predsjednika Čilea u EP-u
Zastupnik u Europskom parlamentu Stephen Bartulica bio je domaćin VII. Transatlantskog summita, međunarodne konferencije održane u utorak u Europskom parlamentu u Bruxellesu, u organizaciji mreže Political Network for Values (PNfV), čiji je Bartulica predsjednik, objavio je ured zastupnika u srijedu.
Konferencija je okupila zastupnike nacionalnih parlamenata, europarlamentarce, predstavnike akademske zajednice, pravne stručnjake i organizacije civilnog društva iz Europe, Latinske Amerike i Afrike. U središtu rasprava bila je obrana slobode izražavanja, savjesti i javne rasprave u zapadnim demokracijama.
U uvodnom obraćanju Stephen Bartulica (ECR/Dom i nacionalno okupljanje) istaknuo je međunarodni karakter skupa te posebno pozdravio novoizabranog predsjednika Čilea, koji je sudjelovao u svom prvom posjetu Europi nakon izbora. Tom je prigodom rekao: „On dolazi iz Čilea, u svom prvom posjetu Europi otkako je izabran za predsjednika Čilea“, navodi se u priopćenju.
Predsjednik Čilea sudjelovao je kao glavni govornik završnog panela posvećenog ulozi obrazovanja, kulture i medija u očuvanju slobode. Sudionici su upozorili na rast ideološke uniformnosti u tim područjima i na sužavanje prostora legitimnog neslaganja.
José Antonio Kast rekao je da društvo pati od prevelikog broja „izama“ koji nagrizaju dugogodišnje vrijednosti - fenomen za koji je tvrdio da nije ograničen samo na Europsku uniju, već je jednako vidljiv i u Južnoj Americi, prenijeli su mediji.
U svom govoru istaknuo je važnost „kršćanskih vrijednosti“ i upozorio na ideološki motivirani napad na slobodu govora.
Potaknuo je pristaše da „dobiju bitku“ aktivnim sudjelovanjem u društvu i otvorenom braneći svoje ideje.
Konferencija je zaključena pozivom na jačanje transatlantske suradnje u obrani temeljnih sloboda i demokratskih vrijednosti.
Bartulica je u svom obraćanju posvećenom slobodi govora poručio da je riječ o temeljnom pravu koje prethodi državi i ne ovisi o volji političke vlasti. Upozorio je da država nema ulogu nadzirati javni prostor niti odlučivati koje će stavove i mišljenja građani smjeti vidjeti ili čitati. Posebno se osvrnuo na Akt o digitalnim uslugama Europske unije (Digital Services Act – DSA), ocijenivši da se tim zakonodavstvom govor tretira kao roba koju treba regulirati, a ne kao temelj slobodnog i demokratskog društva, stoji u priopćenju.
Bartulica je istaknuo i da se pojmovi poput govora mržnje koriste neodređeno, zbog čega građani često ne mogu znati kada navodno krše zakon, te upozorio na primjere zlouporabe zakonodavstva u pojedinim europskim državama.
U nastavku obraćanja naglasio je važnost obrane temeljnih vrijednosti i prava, istaknuvši: „Zato danas poručujemo da ćemo ustrajati u obrani tih temeljnih istina: istine o naravnoj obitelji : ocu, majci i njihovoj djeci te istine da svatko ima pravo biti rođen. Postoji hijerarhija prava. Sloboda govora je vrlo važna, ali ne znači mnogo ako niste živi. Zato pravo na život dolazi prvo.“
Govoreći o širem društvenom kontekstu, Bartulica je upozorio na pritiske na javni dijalog i porast kulture otkazivanja. Zaključno je rekao: „Ovdje smo kako bismo branili zdrav razum i dostojanstvo svakog ljudskog bića. Ono je na Zapadu pod napadom i mi nećemo šutjeti. Zbog toga sam ušao u politiku. Izuzetno sam ponosan što ovdje, u Europskom parlamentu, služim narodu Hrvatske", navodi se u priopćenju ureda zastupnika.
