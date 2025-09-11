Oglas

Zanemarena javna nabava

Sud EU-a poništio zeleno svjetlo EK za mađarsku potporu nuklearki u Paksu

Hina
11. ruj. 2025. 15:14
Nuklearka
ATTILA KISBENEDEK / AFP

Sud Europske unije poništio je u četvrtak zeleno svjetlo Europske komisije za mađarsku državnu potporu proširenju nuklearne elektrane u Paksu, istaknuvši da je zanemaren aspekt javne nabave i izravna dodjela ugovora o gradnji novih reaktora.

Europska komisija odobrila je mađarski plan o gradnji dva nova nuklearna reaktora u Paksu 2017. godine, nakon što je Budimpešta obećala poduzeti nekoliko mjera kako bi osigurala ravnopravno natjecanje.

Mađarska planira proširiti nuklearnu elektranu Paks gradnjom dva VVER reaktora snage 1,2 gigavata i godine 2014. dodijelila je posao podružnici ruskog Rosatoma Nizhny Novgorod Engineeringu.

Austrija je pak 2018. godine tužila Europsku komisiju Općem sudu EU-a, uz obrazloženje da je trebala provjeriti sve aspekte mađarske državne potpore. Nuklearna energija nije rješenje za klimatske promjene niti je u zajedničkom europskom interesu, tvrdio je Beč.

Prvostupanjski sud EU-a odbacio je krajem 2022. godine sve austrijske argumente, rekavši da Komisija nije bila obavezna provjeravati svaki aspekt mađarskih državnih potpora.

Tome valja dodati i da "nije dokazano da bi drugi ponuditelji mogli isporučiti dva reaktora tehnologije VVER 1200 po boljim uvjetima ili po nižoj cijeni", stoji u presudi Općeg suda EU-a.

Austrija se žalila na dodjelu ruskoj kompaniji

Austrija je uložila žalbu na tu presudu Sudu EU-a, čija se savjetnica Laila Medina krajem veljače ove godine složila da je Komisija pri odlučivanju o mađarskoj državnoj potpori trebala uzeti u obzir i propise o javnoj nabavi.

Beč opravdano tvrdi da je izravna dodjela posla ruskoj kompaniji aspekt državne potpore i da je s njome "neodvojivo povezana", napisala je Medina.

Mišljenja savjetnika nisu obvezujuća, ali Sud EU-a slijedio je uvriježenu praksu i prihvatio mišljenje Medine. Europska komisija trebala je u slučaju mađarske nuklearke uzeti u obzir i propise EU-a o državnoj potpori i propise o javnoj nabavi, stoji u presudi.

Najviša sudska instanca poništila je tako presudu prvostupanjskog suda i trenutno nije jasno što će biti s proširenjem mađarske nuklearke, napominje agencija dpa. 

Teme
europska komisija javna nabava mađarska nuklearna elektrana paks

