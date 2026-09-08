KORIŠTENJE VIZUALA
Sud odlučio u koristi IKEA-e protiv kranje desne političke stranke
Pokušaj krajnje desnice u Belgiji da političku parodiju izgradi na prepoznatljivom Ikeinu vizualnom identitetu spriječio je europski sud.
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Protuimigracijska kampanja flamanske stranke Vlaams Belang, koja je oponašala Ikeine upute za sastavljanje namještaja, "može nanijeti znatnu štetu" ugledu proizvođača namještaja, objavio je Sud Europske unije u presudi donesenoj u utorak.
Vlaams Belang je 2022. predstavio svoj "IKEA-plan", što je bila kratica za "Immigratie Kan Echt Anders", odnosno "Imigracija doista može biti drukčija". Prijedlozi za reformu belgijske migracijske politike bili su ilustrirani plavo-žutim logotipom švedskog diva i nasmiješenim likovima kakvi se pojavljuju u njegovim uputama za sastavljanje.
"Ne želimo da se naš brend koristi na način koji bi sugerirao da podržavamo određena stajališta kada to nije slučaj", rekao je tada glasnogovornik Ikee, prenosi Politico.
Tvrtka je u studenome 2022. u Belgiji tužila Vlaams Belang zbog navodnog kršenja prava na žig. Belgijski trgovački sud potom je od Suda Europske unije (CJEU) zatražio mišljenje o tome kako uspostaviti ravnotežu između slobode izražavanja i prava tvrtke da zaštiti svoj žig.
"Ne čini se da korištenje Ikeinih žigova isključivo u svrhu iskorištavanja njihova ugleda kako bi se osnažila politička poruka (...) ima prednost pred pravima i interesima" švedskog brenda, naveo je CJEU u priopćenju o presudi.
Na odluku je utjecala činjenica da kampanja Vlaams Belanga nije imala nikakve veze s poslovanjem Ikee, kao i mogućnost da su ljudi mogli povjerovati da je kompanija podržala kampanju, rekla je Elena Izyumenko, docentica prava intelektualnog vlasništva na Institutu za informacijsko pravo u Amsterdamu.
"Ono što sud sugerira jest da privatna kompanija može spriječiti kontroverzno političko izražavanje ako ono može stvoriti bilo kakav dojam povezanosti između kompanije i mišljenja izraženog u parodiji", rekla je Izyumenko.
"Proučit ćemo odluku"
Predmet se sada vraća belgijskom sudu, koji će se pri donošenju odluke osloniti na tumačenje prava koje je dao CJEU. S obzirom na odluku Suda Europske unije, "gotovo je očito da će presuditi protiv Vlaams Belanga", rekla je Izyumenko.
"Neprofitna organizacija Vrijheidsfonds stranke Vlaams Belang prima na znanje odluku Suda Europske unije i temeljito će proučiti njezin doseg u kontekstu daljnjeg pravnog postupka", rekao je glasnogovornik stranke.
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