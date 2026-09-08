NARUŠENI ODNOSI
Sukob SAD-a i Kanade sve žešći, od dogovora ni traga: "Nema više prodaje Bombardiera"
Kanadske uzvratne carine na američku robu stupile su na snagu danas iza ponoći, čime je trgovinski sukob dviju susjednih država dodatno zaoštren.
Vlada premijera Marka Carneyja odlučila se na protumjere nakon što su prošlog mjeseca propali pregovori sa Sjedinjenim Državama, a trgovinski spor koji traje već godinu i pol time ulazi u novu fazu, prenosi Reuters.
Kanadske carine obuhvaćaju američke proizvode ukupne vrijednosti 20 milijardi dolara, odnosno oko 17,2 milijarde eura. Stope se, ovisno o vrsti proizvoda, kreću između 15 i 50 posto, a na popisu su, među ostalim, čelik, namještaj, odjeća i elektronika. Ottawa je mjere osmislila kao odgovor po načelu dolar za dolar.
Dužnosnici dviju država međusobno prebacuju odgovornost za propast dogovora koji se još prije dva tjedna činio izglednim. Zbog pogoršanja odnosa sve je neizvjesnija i budućnost trgovinskog sporazuma SAD-a, Meksika i Kanade, poznatog kao USMCA.
Sporazum sada podliježe godišnjim revizijama nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio pristati na njegovo produljenje za sljedećih deset godina.
"Zabrinjava nas ova spirala eskalacije", rekao je Michael Harvey, izvršni direktor Kanadskog saveza za trgovinu poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i član Carneyjeva savjetodavnog odbora za bilateralne gospodarske odnose sa SAD-om.
"Ipak, u potpunosti razumijemo da premijer mora pronaći način za stvaranje pritiska", dodao je.
Američke carine koje je Trump uveo prošlog mjeseca pogodile su, među ostalim, kanadsko vino, namještaj, mliječne proizvode, cement, odjeću, ribički pribor i hokejašku opremu. Vrijednost kanadskog izvoza obuhvaćenog tim mjerama također iznosi 20 milijardi dolara, odnosno oko 17,2 milijarde eura, što odgovara približno pet posto ukupnog kanadskog izvoza u SAD.
Zakoni iz doba Velike depresije
Prema podacima vlada dviju država, gotovo 68 posto ukupnog kanadskog izvoza ove je godine usmjereno prema američkom tržištu. Zahvaljujući izuzećima predviđenima sporazumom USMCA, oko 80 posto tog izvoza dosad nije bilo podložno carinama, što je kanadskom gospodarstvu pružalo određenu razinu stabilnosti.
Međutim, nove američke carine uvedene su na temelju zakona koji potječe još iz razdoblja Velike depresije, zbog čega se Ottawa na njih ne može primijeniti izuzeća iz USMCA-e. Neizvjesnost oko budućnosti tog sporazuma već se odražava na investicije i očekivanja gospodarskog rasta. Kanada pritom vodi trgovinski sukob s gospodarstvom koje je približno 13 puta veće od njezina.
Napetosti su dodatno porasle nakon što je Trump zaprijetio kanadskom proizvođaču zrakoplova Bombardieru. Samo nekoliko sati prije stupanja kanadskih protumjera na snagu objavio je da kompanija više neće moći prodavati svoje zrakoplove na američkom tržištu ako proizvodnju ne preseli u SAD.
"Nema više prodaje Bombardiera u Sjedinjenim Državama! Njihovi proizvodi nisu dovoljno dobri", poručio je Trump.
Dodao je da Bombardier, želi li nastaviti prodavati svoje zrakoplove u SAD-u, mora ondje organizirati i proizvodnju. Kanadu je pritom optužio da se prema Sjedinjenim Državama ponaša kao prema "kasici-prasici".
Trump je Bombardieru prijetio i u siječnju, kada je najavio povlačenje certifikacije za poslovne zrakoplove Global Express te uvođenje carina od 50 posto na sve zrakoplove proizvedene u Kanadi. Te mjere na kraju nisu provedene, a Kanada je mjesec dana poslije certificirala nekoliko modela američkog proizvođača Gulfstream.
Carney zasad uživa snažnu potporu kanadske javnosti, pokazuju ankete, iako politički analitičari upozoravaju da bi se raspoloženje moglo promijeniti tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, kada posljedice trgovinskog sukoba postanu vidljivije. Istodobno, istraživanje Reutersa i Ipsosa pokazalo je da Trumpove carine na kanadsku robu podržava samo 20 posto Amerikanaca.
Kanadski premijer prošlog je tjedna poručio da je njegova vlada spremna sklopiti trgovinski sporazum koji bi koristio objema državama. Trump je, međutim, prošlog mjeseca zaprijetio da će od 1. siječnja carine na sve automobile, kamione i autodijelove iz Kanade povećati na 50 posto.
Američki predsjednik potpisao je i izvršnu uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u Lake America.
Unatoč porukama o spremnosti na dogovor, komunikacija dviju vlada trenutačno je praktički zamrznuta. Izvor iz kanadske vlade navodi da između dviju strana nema razgovora ni na ministarskoj ni na razini službenika.
"Kanadska vlada mora zadržati otvorene kanale komunikacije sa Sjedinjenim Državama. Ne smije pretjerivati s retorikom niti ishitreno reagirati na izjave s američke strane, već treba pričekati da se proces odlučivanja u SAD-u vrati na ekonomske temelje", rekao je Harvey.
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