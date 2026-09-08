Sukob SAD-a i Kanade sve žešći, od dogovora ni traga: "Nema više prodaje Bombardiera"

Međutim, nove američke carine uvedene su na temelju zakona koji potječe još iz razdoblja Velike depresije, zbog čega se Ottawa na njih ne može primijeniti izuzeća iz USMCA-e. Neizvjesnost oko budućnosti tog sporazuma već se odražava na investicije i očekivanja gospodarskog rasta. Kanada pritom vodi trgovinski sukob s gospodarstvom koje je približno 13 puta veće od njezina.