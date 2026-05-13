Suprug zvjerski ubijene Kristine Joksimović dobio doživotni zatvor: "Volio sam je svim srcem"

"Danas stojim ovdje na sudu kao majka koja je izgubila svoju kćer. Kao majka čijoj djeci njihova mama nedostaje svakoga dana. Bila je puna ljubavi, zaštitnički nastrojena prema svojoj djeci i davala im je sve. Samo mjesec dana nakon što je pokušala započeti novi život za sebe i svoju djecu, brutalno joj je oduzet život. Nijedna presuda ne može vratiti našu kćer. Ali može pokazati da je njezin život bio važan", stoji u izjavi.