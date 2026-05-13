OBITELJ NEUTJEŠNA
Suprug zvjerski ubijene Kristine Joksimović dobio doživotni zatvor: "Volio sam je svim srcem"
Muškarac optužen za brutalno ubojstvo svoje supruge, bivše finalistice izbora za Miss Švicarske Kristine Joksimović, osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu. Marc Rieben (43) proglašen je krivim za ubojstvo 38-godišnje supruge čije je tijelo nakon smrti raskomadao, a dijelove ostataka usitnio u blenderu.
Tijelo Kristine Joksimović pronađeno je 13. veljače 2024. u obiteljskoj kući u Binningenu, nedaleko od Basela, gdje je par živio s dvije maloljetne kćeri.
Prilikom izricanja presude sudac Daniel Schmid poručio je obitelji ubijene da im ništa ne može vratiti Kristinu, prenosi The Sun.
"Ovaj slučaj promijenio je našu stvarnost. Nijedna presuda ne može ispuniti prazninu koju ostavlja gubitak voljene osobe. Ni mi kao sud vas nikada nećemo zaboraviti i nosit ćemo vas u svojim srcima."
Velik interes javnosti i medija
Suđenje je izazvalo golem interes javnosti i švicarskih medija. Ispred suda u Muttenzu okupilo se oko 50 ljudi, a tijekom ročišta morala je intervenirati policija.
Osim doživotnog zatvora, sud je Riebenu naložio i isplatu odštete članovima obitelji. Njegove dvije kćeri, stare pet i šest godina, trebale bi dobiti ukupno 100.000 švicarskih franaka, odnosno oko 109.000 eura. Kristininu ocu dosuđeno je 120.000 franaka, majci 100.000, a sestri 60.000 franaka.
Na početku suđenja Rieben je tvrdio da je volio suprugu i da je njezina smrt bila "nesreća", premda je priznao da ju je držao za vrat. U sudnicu je dolazio u pratnji odvjetnika, odjeven u tamno odijelo i bijelu košulju.
Njegov branitelj opisao ga je kao "idealnog supruga", dok je sam optuženi pokušao ostaviti dojam brižnog oca i partnera. Tvrdio je da je noću ustajao zbog djece kako bi se Kristina mogla odmoriti te da je "samo pokušavao pomoći i brinuti se o svojoj supruzi".
"Svojoj sam obitelji nanio neizmjernu patnju. Zašto? Zašto sam pogriješio? Zašto to nisam mogao spriječiti? Zašto nisam mogao spriječiti da umre od moje ruke? Volio sam svoju suprugu svim srcem i vjerovao sam u našu zajedničku budućnost", rekao je kroz suze.
"Proganja me to dan i noć. Ono što sam učinio apsolutno je neoprostivo i preuzimam punu odgovornost. Duboko žalim i ispričavam se."
"Nikada nisam vidio nešto ovakvo"
Sudski psihijatrijski vještak Frank Urbaniok izjavio je da Rieben pokazuje narcisoidne osobine te simptome opsesivno-kompulzivnog poremećaja.
Prema njegovim riječima, optuženi je nakon ubojstva djelovao "gotovo pedantnom preciznošću", a posebno je naglasio činjenicu da je nakon zločina otišao na večeru sa svoje dvoje djece ponašajući se kao da se ništa nije dogodilo.
"Kao sudski vještak radim 33 godine i nadzirao sam 5000 slučajeva. Vidio sam mnogo ljudi koji su počinili ubojstva intimnih partnera, ali nikada prije nisam vidio nešto ovakvo", rekao je Urbaniok.
Dodao je da kod Riebena vidi ozbiljan rizik od ponavljanja nasilnog ponašanja.
"Optuženi je intelektualac, vrlo strateški mislilac. Želi sve kontrolirati i inzistira na poštovanju pravila. Žrtva je, s druge strane, bila emotivnija", rekao je vještak.
Govorio o kajanju i novčanoj pomoći
Tijekom postupka Rieben je naveo da je Kristininoj obitelji i njihovoj djeci već isplatio oko 110 tisuća eura.
"Bilo bi divno kada biste to mogli iskoristiti za nešto što će unijeti malo lakoće u vaše živote", rekao je u sudnici.
Na pitanje zašto je novac ponudio tek nakon dvije godine procesa, imao je odgovor.
"Zato što je ovo prva prilika da vidim ožalošćene. Ova ponuda vrijedi bez obzira na odluku suda. Jednostavno želim pokazati svoju podršku. To je gesta."
"Ljudski se životi ne mogu nadomjestiti, mogu ponuditi samo svoje suosjećanje", dodao je.
"Želio bih izraziti najdublje suosjećanje svima pogođenima zbog njihove patnje. Kristine više nema. Njezina životna radost, njezin blistav osmijeh - jednostavno su nestali. Svijet se srušio."
Govoreći o njihovom odnosu prije ubojstva, tvrdio je da su, unatoč čestim svađama, između njih postojali i "strast" i međusobno divljenje.
Rekao je da se divio supruginim poslovnim ambicijama i uspjehu te otkrio da su na bračno savjetovanje krenuli još 2018., iako su se vjenčali godinu ranije.
"Bili smo spremni raditi na sebi", rekao je.
Tijekom unakrsnog ispitivanja ponovno je tvrdio da nije planirao ubojstvo.
"Bila je to nesreća. Nisam želio da se to dogodi, nisam to odabrao. Nisam otišao u kuhinju po nož. Na kraju je umrla u mojim rukama. To je tragično i neoprostivo", izjavio je.
Na pitanje zašto nije pozvao hitnu pomoć pravdao se da nije bilo prilike.
"Jer jednostavno nije bilo vremena. Sve se dogodilo tako brzo, nije bilo prilike."
Brutalno ubojstvo u obiteljskoj kući
Zločin se dogodio u veljači 2024. u Binningenu, imućnom mjestu u blizini Basela.
Tužiteljstvo je na sudu navelo da je Rieben suprugu prvo uhvatio za vrat i gurnuo uza zid, a potom je zadavio predmetom nalik vrpci. Tijekom napada udarao ju je rukama i nogama te ju je, prema optužnici, ubio "podmuklo, okrutno i hladnokrvno".
Nakon ubojstva njezino je tijelo odnio u podrumsku prostoriju za pranje rublja, gdje ga je raskomadao ubodnom pilom i nožem. Koristio je i oko deset litara izbjeljivača te blender kojim je usitnjavao dijelove tijela. Tužitelji su naveli i da je uklonio maternicu žrtve.
Zbog načina na koji je postupao s tijelom protiv njega je podignuta i dodatna optužba za skrnavljenje mrtvog tijela.
Tužiteljstvo tvrdi da je djelovao "svjesno i namjerno, s punom sviješću i iz sebičnog stava obilježenog potrebom za kontrolom, ogorčenjem, osvetom i golemim bijesom".
Dijelove tijela svoje kćeri pronašao je Kristinin otac nakon što se zabrinuo jer nije došla po djecu.
U postupku su kao civilni tužitelji sudjelovali Kristinini roditelji, njihovo dvoje djece te jedna udruga za prava žena.
Odvjetnica Anina Hofer, koja zastupa roditelje ubijene, pred sudom je pročitala izjavu Kristinine majke.
"Danas stojim ovdje na sudu kao majka koja je izgubila svoju kćer. Kao majka čijoj djeci njihova mama nedostaje svakoga dana. Bila je puna ljubavi, zaštitnički nastrojena prema svojoj djeci i davala im je sve. Samo mjesec dana nakon što je pokušala započeti novi život za sebe i svoju djecu, brutalno joj je oduzet život. Nijedna presuda ne može vratiti našu kćer. Ali može pokazati da je njezin život bio važan", stoji u izjavi.
