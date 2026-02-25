Oglas

Abdalah Alkhatib

VIDEO / Sirijsko-palestinski redatelj na Berlinaleu prozvao Njemačku za partnerstvo u genocidu

Hina
25. velj. 2026. 20:00
Abdallah Alkhatib
Axel Schmidt / REUTERS

Njemački državni tajnik za kulturu Wolfram Weimer sazvao je za četvrtak izvanrednu sjednicu Organizacije za kulturne manifestacije države koja je nadležna za Berlinale na kojoj bi zbog antisemitskih ispada na upravo završenom filmskom festivalu otpustio ravnateljicu Triciu Tuttle, javljaju njemački mediji u srijedu.

"Na sutrašnjoj izvanrednoj sjednici bi se tematizirala buduća programska orijentacija Berlinalea i moguće promjene vodstva festivala", prenosi dnevnik Bild pozivajući se na izvor u državnom uredu za kulturu koji djeluje u sklopu kancelarskog ureda (ministarstva).

Procjenjuje se da Weimer time reagira na žestoku raspravu koja se posljednjih dana razvila oko antisemitizma na upravo završenom 76. Berlinaleu.

Konkretno se radi o govoru sirijsko-palestinskog redatelja Abdalah Alkhatiba koji je dobio nagradu za debitantski film. On je na svečanoj završnoj ceremoniji došao na pozornicu ogrnut palestinskom maramom i zastavom te je tom prilikom njemačku državu optužio za "partnerstvo u genocidu" koje, po njemu, Izrael provodi u pojasu Gaze.

Istodobno je zaprijetio onima koji po njegovom mišljenju ne podržavaju Gazu. "Mi ćemo organizirati jednog dana filmski festival u Gazi i dobro ćemo zapamtiti tko je bio uz nas a tko protiv nas", rekao je tom prilikom Alkhatib. Prije toga je rekao kako su mu preporučili da ne govori jer se u Njemačkoj od 2019. nalazi kao izbjeglica.

Tijekom govora njemački ministar zaštite okoliša Carsten Schneider, kao predstavnik vlade, napustio je dvoranu.

Nakon toga se u javnosti razvila rasprava o tome kako je moguće da se na festivalu koji je financiran poreznim sredstvima toleriraju takvi antisemitski i antinjemački ispadi. Pritom se ukazuje i na američku ravnateljicu festivala Triciu Tuttle koja navodno nije dovoljno reagirala na Alkhatibove ispade.

Kako prenose mediji, kap koja je očito prelila češu je jedna fotografija koja je isplivala u javnost a koja pokazuje ravnateljicu kako se fotografira s Alkhatibovom filmskom ekipom i palestinskim zastavama.

Sam Berlinale je početkom veljače počeo kontroverzom na konferenciji za tisak prilikom otvorenja festivala kada je predsjednik ovogodišnjeg žirija, njemački redatelj Wim Wenders, odbio izjasniti se o podršci Palestini rekavši kako treba filmskim umjetnicima dozvoliti da se sami na svoj način izjasne o politici.

Teme
Abdalah Alkhatiba antisemitizam berlinale genocid u gazi njemačka palestina tricia tuttle wolfram weimer

