Istodobno je zaprijetio onima koji po njegovom mišljenju ne podržavaju Gazu. "Mi ćemo organizirati jednog dana filmski festival u Gazi i dobro ćemo zapamtiti tko je bio uz nas a tko protiv nas", rekao je tom prilikom Alkhatib. Prije toga je rekao kako su mu preporučili da ne govori jer se u Njemačkoj od 2019. nalazi kao izbjeglica.