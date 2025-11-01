Tamna strana vladavine Volodimira Zelenskog: "Želi ukloniti sve političke konkurente"

Prema njegovim pristašama, upravo takvi javni istupi, i njegovo odbijanje da šuti, objašnjavaju zašto se Kudricki prošlog tjedna našao u staklenom prostoru za optužene u središnjem kijevskom sudu, gdje je optužen za pronevjeru. Oporbeni zastupnici i aktivisti civilnog društva tvrde da se radi o još jednom primjeru kako ukrajinsko vodstvo koristi pravosudni sustav kao oružje, odnosno da optužbama za korupciju ili suradnju s Rusijom pokušava ušutkati kritičare i zastrašiti protivnike. Ured predsjednika Zelenskog odbio je komentirati slučaj.