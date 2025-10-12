Oglas

Teška nesreća

Tri katarska diplomata poginula u Egiptu: Putovali na summit o primirju u Gazi

author
N1 Info
|
12. lis. 2025. 13:15
People visit the Peace Square, as flags flutter, ahead of an international summit on Gaza, held amid a ceasefire between Israel and Hamas, at Egypt's Red Sea resort of Sharm el-Sheikh, Egypt, October 12, 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Ilustracija

Tri katarska diplomata poginula su u prometnoj nesreći u subotu dok su putovala prema egipatskom ljetovalištu na Crvenom moru, Sharm el-Sheikhu, priopćili su zdravstveni dužnosnici.

Oglas

Dvoje drugih diplomata ozlijeđeno je kada se njihovo vozilo prevrnulo oko 50 kilometara od Sharm el-Sheikha, rekli su dužnosnici.

Diplomati, koji su bili dio katarskog protokolarnog tima, putovali su u grad uoči visokog sastanka na vrhu kojim se obilježava primirje u ratu između Izraela i Hamasa u Gazi, rekli su dužnosnici. Oni su govorili pod uvjetom anonimnosti jer nisu bili ovlašteni davati izjave medijima, javlja AP.

Katar je posredovao u postizanju primirja zajedno s Egiptom i SAD-om. Turska se također pridružila pregovorima ranije ovog mjeseca u Sharm el-Sheikhu, koji su završili dogovorom o prekidu vatre te oslobađanjem talaca i stotina palestinskih zatvorenika.

Sharm el-Sheikh će biti domaćin summita kojim će supredsjedati egipatski predsjednik Abdel-Fattah el-Sissi i američki predsjednik Donald Trump, prema priopćenju egipatskog predsjedništva.

U priopćenju se navodi da će na sumnitu sudjelovati više od dvadeset svjetskih čelnika, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, španjolskog premijera Pedra Sáncheza i glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Antónija Guterresa.

Teme
Egipat Katar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ