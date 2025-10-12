Tri katarska diplomata poginula u Egiptu: Putovali na summit o primirju u Gazi

Tri katarska diplomata poginula su u prometnoj nesreći u subotu dok su putovala prema egipatskom ljetovalištu na Crvenom moru, Sharm el-Sheikhu, priopćili su zdravstveni dužnosnici.
Dvoje drugih diplomata ozlijeđeno je kada se njihovo vozilo prevrnulo oko 50 kilometara od Sharm el-Sheikha, rekli su dužnosnici.
Diplomati, koji su bili dio katarskog protokolarnog tima, putovali su u grad uoči visokog sastanka na vrhu kojim se obilježava primirje u ratu između Izraela i Hamasa u Gazi, rekli su dužnosnici. Oni su govorili pod uvjetom anonimnosti jer nisu bili ovlašteni davati izjave medijima, javlja AP.
Katar je posredovao u postizanju primirja zajedno s Egiptom i SAD-om. Turska se također pridružila pregovorima ranije ovog mjeseca u Sharm el-Sheikhu, koji su završili dogovorom o prekidu vatre te oslobađanjem talaca i stotina palestinskih zatvorenika.
Sharm el-Sheikh će biti domaćin summita kojim će supredsjedati egipatski predsjednik Abdel-Fattah el-Sissi i američki predsjednik Donald Trump, prema priopćenju egipatskog predsjedništva.
U priopćenju se navodi da će na sumnitu sudjelovati više od dvadeset svjetskih čelnika, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, španjolskog premijera Pedra Sáncheza i glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Antónija Guterresa.
