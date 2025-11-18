Oglas

Brazzano di Cormons

Tri uništene kuće i dvoje mrtvih u klizištima na sjeveru Italije

author
Hina
|
18. stu. 2025. 10:13
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna, Italy - November 9, 2025 A police helicopter is seen outside the stadium before the match REUTERS/Ciro De Luca
REUTERS / Ciro De Luca

Dvije osobe su poginule na sjeveru Italije nakon što su obilne kiše izazvale klizišta, priopćile su u utorak lokalne vlasti.

Oglas

Poginuo je 32-godišnji Nijemac koji se prije nekoliko mjeseci doselio u selo Brazzano di Cormons. Tamo su spasilačke ekipe također izvukle tijelo 83-godišnje žene iz kuće zatrpane klizištem, priopćila je vatrogasna postrojba.

Regija je posljednjih dana zabilježila intenzivne kiše, koje su poplavile ulice i podruma. Tri kuće u Brazzanu uništene su u klizištima.

Preliminarna izvješća pokazuju da je Nijemac isprva stigao na sigurno, ali se vratio kako bi upozorio 83-godišnju susjedu i pritom smrtno stradao u naknadnom klizištu, priopćile su vlasti.

Teme
Brazzano di Cormons Klizišta Poplave Žrtve

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ