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Bliski istok strahuje od onoga što slijedi nakon 3. studenog: Trumpova poruka izazvala nemir
Stanovnici Bliskog istoka sve su zabrinutiji zbog mogućnosti nastavka rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nakon američkih izbora za Kongres 3. studenoga. Predsjednik Donald Trump nije isključio nove vojne napade nakon izbora, dok Teheran upozorava da bi svaki novi sukob mogao biti još razorniji od prethodnog.
Neizvjesnost oko mogućeg nastavka sukoba izaziva zabrinutost diljem Perzijskog zaljeva. Stanovnici prate vijesti o kretanju američkih snaga, mogućim zatvaranjima škola i poremećajima u zračnom prometu, pokušavajući procijeniti hoće li se rat ponovno rasplamsati.
"Raspoloženje se definitivno promijenilo. Ljudi su oprezniji i svi čekaju da vide što će se dogoditi", rekla je CNN-u 36-godišnja Amerikanka koja živi u Saudijskoj Arabiji i planira napustiti zemlju prije američkih izbora.
Rat je počeo u veljači, kada su SAD i Izrael napali Iran u operaciji u kojoj je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamenei. Osam mjeseci poslije sukob je i dalje u zastoju, bez značajnijeg diplomatskog napretka.
Trumpove izjave povećale neizvjesnost
Donald Trump je početkom listopada na društvenim mrežama poručio da Washington neće napadati Iran prije izbora za Kongres. Međutim, nije precizirao što će se dogoditi nakon njih.
Dodatnu zabrinutost izazvao je njegov subotnji razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. Prema Axiosu, razgovarali su o Iranu, no detalji nisu objavljeni.
"SAD aktivno pridonosi osjećaju zabrinutosti u cijeloj regiji jer neprestano šalje signale da bi nova eskalacija mogla biti neizbježna. No sve je teže razlikovati taktiku pritiska od stvarnih namjera", rekao je za CNN Hasan Alhasan iz Međunarodnog instituta za strateške studije.
Iran istodobno upozorava da raspolaže novim naoružanjem i da bi u slučaju nastavka sukoba mogao gađati širi raspon ciljeva, uključujući infrastrukturu povezanu s umjetnom inteligencijom.
Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei naredio je odgovor "bez geografskih ograničenja" na svaku novu prijetnju, dok je visoki sigurnosni dužnosnik u Teheranu upozorio na mogućnost dugotrajnog "rata iznenađenja".
Stanovnici strahuju od novih napada
Posljedice dosadašnjih sukoba i dalje se osjećaju u zemljama Perzijskog zaljeva. Iranski raketni napadi i napadi dronovima ove su godine pogodili arapske gradove, poremetili rad škola, zračni promet i poslovanje te prouzročili ljudske žrtve.
U Saudijskoj Arabiji pojedini su događaji već otkazani, a dio zaposlenika radi od kuće zbog intenziviranih napada hutista, koje podupire Iran.
"Moji susjedi i prijatelji pripremaju se za studeni, a sada su zabrinuti i zbog mogućih poremećaja letova tijekom blagdana", rekla je Amerikanka koja živi u Saudijskoj Arabiji.
Zabrinutost dodatno potiču izvješća o slanju tisuća američkih vojnika u regiju te odlascima obitelji američkih diplomata iz pojedinih zemalja.
U Abu Dhabiju dvije su američke naftne kompanije, pozivajući se na sigurnosne razloge, otkazale dolazak svojih rukovoditelja na veliku energetsku konferenciju.
Diplomatski pokušaji još traju
Unatoč rastućim napetostima, diplomatski kontakti nisu prekinuti.
Američki potpredsjednik JD Vance uputio je pismo visokom iranskom sigurnosnom dužnosniku Mohsenu Rezaeiju, a iranski predstavnici boravili su u Kataru, koji ima važnu posredničku ulogu.
Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da Washington ostaje otvoren za diplomatsko rješenje, ali da ono mora zadovoljiti američke sigurnosne zahtjeve, osobito u vezi s iranskim nuklearnim programom.
"Razgovori zapravo nikada nisu prestali. Aktivni kontakti odvijaju se izravno ili preko posrednika", rekao je Rubio.
Ipak, nije mogao potvrditi postoji li rok nakon kojeg bi SAD mogao ponovno pokrenuti vojne operacije.
S druge strane, predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf poručio je da Teheran neće popustiti pod pritiscima.
"Pristup mrkve i batine nema učinka na Iran. Napredak je moguć tek kada bude prihvaćeno sedam iranskih uvjeta", izjavio je.
Dok se diplomatski pokušaji nastavljaju, stanovnici Bliskog istoka ostaju u neizvjesnosti, strahujući da bi razdoblje nakon američkih izbora moglo donijeti novu eskalaciju sukoba.
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