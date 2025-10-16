Trump će prije posjeta Zelenskog razgovarati s Putinom

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarat će u četvrtak, dan prije no što u Bijelu kuću stiže ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, objavio je Axios pozivajući se na izvor upoznat s tim razgovorima.

Bijela kuća zasad nije komentirala napise tog američkog medija.

Zelenski se u petak sastaje s Trumpom da zatraži dodatnu vojnu pomoć, u trenutku dok Kijev i Moskva jačaju svoje međusobne napade na energetska postrojenja, a NATO razmatra kako odgovoriti na česte ruske zračne upade.

Ukrajina želi američke rakete dugog dometa Tomahawk, a zeleno svjetlo Washingtona stavilo bi Moskvu i druge velike ruske gradove pred nišan Kijeva.

Američki predsjednik najavio je da bi mogao odobriti slanje Tomahawka Ukrajini ako Putin odbije sjesti za pregovarački stol.

Trump je u utorak rekao da je „veoma razočaran” ruskim predsjednikom te da mu nije jasno „zašto on nastavlja taj rat”.

„On to može završiti. Može to završiti vrlo brzo”, rekao je tada republikanac o ruskoj invaziji.