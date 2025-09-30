Palestinske grupe koje naoružava Izrael - prijetnja za Trumpov mirovni plan

Eyad BABA / AFP / EYAD BABA

Govoreći novinarima dok je napuštao Bijelu kuću u utorak, Trump je rekao da su izraelski i arapski čelnici prihvatili prijedlog i da se „samo čeka na Hamas”.

Trump daje Hamasu "tri ili četiri dana" da odgovori na plan za Gazu

Donald Trump rekao je da Hamas ima „tri ili četiri dana” da odgovori na njegov plan za Gazu ili će se suočiti s posljedicama.

„Hamas će to ili učiniti ili neće, a ako neće, to će biti vrlo tužan kraj.”

Na pitanje postoji li prostor za pregovore, Trump je odgovorio: „Ne puno".

Glavni tajnik UN-a poziva "sve strane" da se obvežu na Trumpov dogovor o Gazi

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres pozvao je u utorak „sve strane” da se obvežu na mirovni plan za Gazu koji je predstavio američki predsjednik Donald Trump, rekao je njegov glasnogovornik.

„Sada je ključno da se sve strane obvežu na dogovor i njegovu provedbu … on još jednom ponavlja svoj poziv na hitan i trajan prekid vatre,” rekao je glasnogovornik Farhan Haq u priopćenju, prenosi Guardian.

Izraelski paravojni odredi mogli bi ugroziti novi mirovni plan za Gazu

Naoružane milicije i bande koje podržava Izrael preuzimaju kontrolu nad dijelovima Gaze, pogoršavajući humanitarnu krizu i potencijalno ugrožavajući sve napore za uspostavu reda ako plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu stupi na snagu.

Izraelska vojska i sigurnosne službe već nekoliko mjeseci naoružavaju i obučavaju skupine u Gazi kao lokalne pomoćne snage i alternativu Hamasu, ali čini se da je ta strategija posljednjih tjedana dobila na zamahu.

Takozvane Narodne snage, pod zapovjedništvom Yassera abu Shababa, djeluju na jugu teritorija već nekoliko mjeseci, usko surađujući s izraelskim snagama oko kontroverznih mjesta za distribuciju pomoći koje vodi Zaklada za humanitarnu pomoć u Gazi, netransparentna privatna organizacija koju podržavaju SAD i Izrael.

Sada se pojavilo do desetak novih milicija diljem većeg dijela Gaze, uz Narodne snage.

Novoformirana skupina

„Ljudi se ovdje boje Hamasa, a Hamas je uvijek računao da neće postojati nikakva alternativa koja bi ih mogla zamijeniti u Gazi, ali sada vam kažem, danas, postoji alternativna snaga Hamasu.

To bih mogao biti ja ili Abu Shabab ili bilo tko drugi, ali alternative danas postoje,” rekao je Hossam al-Astal, vođa jedne novoformirane skupine koja djeluje u području Khan Younisa, na jugu grada Gaze.

„Žao mi je, radit ću i s vragom samim ako mi to pomogne da zaštitim svoj grad. [Hamas] mora napustiti Gazu,” rekao je al-Astal prošlog tjedna za Guardian.

Širenje naoružanih milicija u Gazi izaziva dodatne probleme humanitarnim organizacijama koje se već bore s izraelskim ograničenjima i golemim logističkim preprekama.