Trump objavio privatne poruke koje mu je poslao Macron: "Možemo učiniti velike stvari"

Predsjednik Donald Trump objavio je na Truth Socialu privatnu poruku francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, samo sat vremena nakon što ga je ismijavao u razgovoru s novinarima.
"Poruka predsjednika Emmanuela Macrona iz Francuske", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu, uz priloženu snimku zaslona privatne poruke u kojoj ga Macron poziva na večeru u Pariz:
"Od predsjednika Macrona predsjedniku Trumpu.
Moj prijatelju, potpuno smo usklađeni po pitanju Sirije. Možemo učiniti velike stvari u vezi s Iranom. Ne razumijem što radiš s Grenlandom. Pokušajmo zajedno izgraditi velike stvari. Mogu organizirati sastanak skupine G7 nakon Davosa, u Parizu, u četvrtak poslijepodne. Mogu pozvati Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse na marginama sastanka. Večerajmo zajedno u Parizu u četvrtak prije nego što se vratiš u SAD. Emmanuel", stoji u poruci.
Trump je poruku objavio samo sat vremena nakon što je napao Macrona zbog toga što je odbio njegov poziv da se pridruži Odboru za mir, prenosi MSN.
Na pitanje novinara kako komentira to što Macron "kaže da se neće pridružiti Odboru za mir", Trump je odgovorio: "Oh, je li to rekao? Pa nitko ga ne želi jer će vrlo brzo otići s dužnosti. To je u redu. Ono što ću učiniti jest, ako se budu ponašali neprijateljski, uvest ću carine od 200 posto na njegova vina i šampanjce i tada će se pridružiti. Ali ne mora se pridružiti."
Macron je odbio Trumpov poziv da se priključi kontroverznom Odboru za mir, tvrdeći da njegova povelja "nadilazi okvir Gaze i otvara ozbiljna pitanja, osobito u vezi s načelima i strukturom Ujedinjenih naroda, koja se ne mogu dovoditi u pitanje".
