VIDEO / Trump u Bijeloj kući izvrijeđao dvije novinarke

Trump se obrušio i na drugu novinarku koja ga je pitala o 20 republikanaca koji su najavili da se neće kandidirati za reizbor, pri čemu su neki od njih izrazili i nezadovoljstvo stanjem u stranci. "Koliko se demokrata povlači? Kako to da znate samo republikance, a ne i demokrate?" upitao ju je Trump. Kada mu je novinarka odgovorila da se pripremila za pitanja o republikancima, predsjednik ju je prekinuo. "Ne, niste pripremljeni, jer biste trebali znati demokrate. Potpuno ste nepripremljeni", rekao joj je.