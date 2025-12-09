VIDEO / Trump u Bijeloj kući izvrijeđao dvije novinarke

Američki predsjednik Donald Trump nastavio je s verbalnim napadima na novinarke, a nakon što ih je posljednjih tjedana vrijeđao na temelju izgleda, jučer je tijekom okruglog stola u Bijeloj kući optužio dvije novinarke da loše rade svoj posao.
Na pitanje Rachel Scott s ABC-a je li predan objavi cjelovite snimke napada od 2. rujna na navodne brodove s drogom na Karibima, Trump je oštro odgovorio. "Vi ste najnapornija novinarka na cijelom ovom mjestu", rekao je Trump. "Dopustite mi da vam kažem, vi ste izrazito naporna, užasna - zapravo užasna novinarka, i s vama je uvijek ista stvar."
Podsjetimo, Trump i ministar obrane Pete Hegseth suočavaju se s kritikama zbog spomenutog napada, za koji dio kritičara tvrdi da bi se mogao klasificirati kao ratni zločin.
"To ste vi rekli. Ja to nisam rekao. Ovo je tipičan ABC-jev fake news“, odgovorio je predsjednik.
Kad je novinarka ponovno pokušala dobiti jasan odgovor, Trump je poručio kako odluku prepušta ministru obrane Peteu Hegsethu. "Što god Hegseth odluči, meni je u redu“, rekao je.
Rachel Scott walked into the roundtable with a script, not a question. Trump shredded it in seconds. Clear answer. Clear authority. When she tried the same ambush twice, he ended it with a flame thrower.pic.twitter.com/o5WAc6752t— MAG🔫1775🇺🇸 (@realMAG1775) December 8, 2025
Trump se obrušio i na drugu novinarku koja ga je pitala o 20 republikanaca koji su najavili da se neće kandidirati za reizbor, pri čemu su neki od njih izrazili i nezadovoljstvo stanjem u stranci. "Koliko se demokrata povlači? Kako to da znate samo republikance, a ne i demokrate?" upitao ju je Trump. Kada mu je novinarka odgovorila da se pripremila za pitanja o republikancima, predsjednik ju je prekinuo. "Ne, niste pripremljeni, jer biste trebali znati demokrate. Potpuno ste nepripremljeni", rekao joj je.
